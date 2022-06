ABINI, en contra de la restricción a la venta de viviendas que plantea Podemos

La Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, ABINI, ha emitido hoy una nota de prensa en la que muestra su «rechazo» a la propuesta efectuada ayer viernes por Podemos, que pretende restringir la compra de viviendas a quien no lleve como mínimo dos años empadronado en Balears con el objetivo de que bajen los precios. «Va contra un derecho fundamental de la Unión Europea», asegura ABINI en su comunicado.

«Desde la Asociación Balear Inmobiliaria Nacional e Internacional, ABINI, queremos mostrar nuestro rechazo a la propuesta lanzada ayer por Podemos de restringir en las islas la venta de viviendas a quienes no lleven residiendo en Baleares al menos dos años. Creemos que es una

decisión que va en contra de las directrices marcadas por la Unión Europea y atenta contra uno de los derechos fundamentales por los que fue concebida la Unión, la libertad. Tal y como recoge el artículo 45 sobre la libertad de circulación y de residencia, “Todo ciudadano de la Unión tiene derecho a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros. Podrá concederse libertad de circulación y de residencia, de conformidad con lo dispuesto en los Tratados, a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de un Estado miembro”, expresó de manera categórica la Asociación ante las recientes declaraciones de la Portavoz de Podemos Mallorca, Aurora Ribot.

Aurora Ribot explicó que han presentado cinco mociones en los Consells de Mallorca, Menorca e Ibiza para restringir el acceso a la compra de viviendas porque «hay quien adquiere viviendas para uso no residencial, que solo se usan unas pocas semanas al año y que se quedan vacías, cuando la gente de las Islas, residentes aquí, no puede desarrollar sus proyectos de vida al no tener acceso a una vivienda digna”

ABINI rechaza totalmente este planteamiento, que cree que «no es más que demagogia porque carece de fundamento legal para desarrollarla y esperamos que el resto de partidos políticos que forman el Govern no apoyen esta iniciativa que va claramente en contra de los intereses de los ciudadanos y de la economía de nuestra tierra».

«No obstante, desde ABINI estamos de acuerdo con Podemos en que existe un verdadero problema en el acceso de la vivienda y somos los primeros que queremos colaborar de manera estrecha con las instituciones para encontrar una solución pero en ningún caso creemos que el problema del acceso a la vivienda venga motivado por la especulación inmobiliaria ni por el turismo», puntualiza la Asociación.

Finalmente el conjunto de inmobiliarias que trabajamos en Mallorca con residentes y extranjeros, reiteró en su nota de prensa «nuestro desacuerdo en la limitación de limitar la venta a los ciudadanos que no residan en Baleares porque no va a solucionar la situación actual sino que la agravará todavía más. Como medidas para desatascar el problema del acceso a la vivienda pensamos, entre otras, en promover la rebaja fiscal a propietarios privados que se adhieran a programas de alquiler social, fomentar la vivienda de promoción oficial en colaboración con la empresa privada o liberalizar el suelo, convertir en suelo apto para ser urbanizado todo aquel que no deba estar necesariamente protegido por motivos de interés público».