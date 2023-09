Primera derrota de la temporada para el Mallorca Palma Futsal. El conjunto balear perdió frente al Movistar Inter en un partido muy competido que se llevaron los madrileños por 3-4 al ser más efectivos y contundentes ante la portería rival. Fue un duelo igualado, una batalla , pero los mallorquines no pudieron obrar una nueva remontada pese a que tuvieron ocasiones para conseguirlo. La primera derrota de la temporada llegó en el quinto partido.

Cleber adelantó a los mallorquines con un potente disparo desde la frontal tras un saque de esquina. El brasileño, que lucía el brazalete de capitán, abría el marcador desatando la locura de la grada. Las intenciones del equipo insular estaban bien claras pero el rival no lo iba poner nada fácil y compitió a un gran nivel tanto en faceta defensiva como a la hora de sorprender en ataque. Lazarevic marcó un golazo desde la línea de fondo, sin ángulo, metiendo el balón a la altura de la escuadra.

el partido estuvo igualado, competido y cualquier detalle podía decantar el partido de un laso o de otro. Cleber tuvo otra ocasión para marcar antes de que Tayebi estrellara el balón en el palo. La falta de puntería en la finalización que le faltó a los insulares la tuvieron los interistas. Raúl Gómez culminó una contra con éxito y adelantaba a los madrileños en el marcador a cinco minutos del descanso. Los locales no desistieron y Bruno Gomes firmó una acción personal de pívot que supuso el empate al sorprender a Herrero con un potente disparo. Cuando todo parecía destinado al empate en el descanso, Cecilio marcó el tercero a poco más de veinte segundos para que finalizara la primera mitad.

El partido se le escapó al Mallorca Palma Futsal en dos momentos clave porque si el gol de Cecilio llegaba a veinte segundos para el final de la primera mitad, Fits asestó otro golpe a los veinte segundos de la reanudación. Otra vez los interistas sacaban partido de su potencial ofensivo frente a una afición que miraba el marcador y soñaba con la tercera remontada consecutiva aunque no iba a ser nada sencillo viendo el nivel de batalla en la pista. Saltaban chispas de cualquier duelo y los madrileños no daban su brazo a torcer ni dejaban espacios. Rómulo tuvo una ocasión clara para reducir la ventaja pero no acertó en la finalización.

Luan Muller asumió más protagonismo y se incorporó al ataque en varias ocasiones para aprovechar su juego de pies sin necesidad de sacar el portero-jugador para crear superioridades. Los baleares buscaron mover el esférico con velocidad y las transiciones para crear ocasiones claras para batir a Herrero. Gordillo aprovechó una de ellas para marcar el tercero a ocho minutos del final. Otra vez Son Moix volvía a creer aún con el recuerdo fresco de lo que se vivió el martes frente al Barça.

El juego de cinco de los locales hizo que se jugara más tiempo en la pista rival. Inter se defendía como un gran bloque y esperaba su oportunidad para salir rápido al contragolpe. Marcelo tuvo el empate tras una asistencia de Tayebi pero el brasileño no pudo dirigir el balón a la red en el segundo palo ya sin portero. La ocasión más clara. El público arropó y arengó a los suyos al grito de ¡sí se puede! Vilian tuvo otra buena oportunidad en un disparo desde la frontal que desvió Jesús Herrero ya con Gordillo de portero-jugador buscando variar y alternativas porque se agotaba el tiempo.

El Palma reclamó una falta clara que no pitaron los colegiados y que supuso una contra de dos para uno contra Vilian que desperdició el rival. Los colegiados, que desquiciaron a los locales a base de pitar faltas y perjudicarles en varias decisiones. Rómulo fue expulsado por protestar. Cleber lo probó de nuevo desde la frontal sin fortuna y también tuvo la última pero Herrero evitó el empate. Los colegiados desquiciaron a los locales con un arbitraje en el que se cebaron con los locales a base de faltas y decisiones que perjudicaron a los de Antonio Vadillo en muchos momentos del partido.

Mallorca Palma Futsal: Luan Muller, Rómulo, Cleber, Moslem y Tayebi. También jugaron Chaguinha, Rivillos, Marcelo, B. Gomes, Gordillo, Salar, Vilian y Fabinho.

Movistar Inter: J. Herrero, Raya, Cecilio, Rubi y Fits. También jugaron Drahovsky, Sepe, Lazarevic, Terry, Raúl Gómez y Korpela.

Goles: 1-0 Cleber (min. 4); 1-1 Lazarevic (min. 8); 1-2 Raúl Gómez (min. 15); 2-2 B. Gomes (min. 18); 2-3 Cecilio (min. 20); 2-4 Fits (min. 21); 3-4 Gordillo (min. 32).

Árbitros: García-Donas Salvador y Santander Flamarique. Mostraron tarjeta amarilla a los locales Rivillos, Cleber y Vadillo y a los visitantes Cecilio, Lazarevicc, Raya, Terry y Fits. Expulsaron a Rómulo y a Rivillos por protestar.

Pabellón: Palau Municipal d´Esports Son Moix, 4.000 espectadores. Partido correspondiente a la cuarta jornada de la Primera División de fútbol sala.