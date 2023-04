El Mallorca resolvió la permanencia con una remontada espectacular ante el Getafe y suma 40 puntos que le dejan con una renta de 10 con respecto a la zona de descenso. El equipo culmina una semana mágica que comenzó en Vigo y se prepara para afrontar una recta final de Campeonato con toda la tranquilidad del mundo. Kang In Lee y Raíllo marcaron los goles en la segunda parte, que no tuvo nada que ver con un primer acto en el que los bermellones se vieron superados por un rival que no les dejó opción.

Pese a que el Mallorca arrancó el partido con una acción prometedora de Kang, no tardó en hacerse evidente que era sólo un espejismo. El Getafe cerró no sólo al coreano, sino también a Galarreta, y asfixiados los dos principales recursos ofensivos del equipo, todo quedó a expensas de una acción de Amath o de un remate a balón parado de Muriqi.

Anulado el propietario del estadio y cauteloso su oponente, la primera parte fue horrible, sin apenas ocasiones, porque el gol del Getafe, marcado por Borja Mayoral, fue en realidad fruto de un rebote en el pie de Raíllo que superó por arriba a un impotente Rajkovic. Ese disparo, junto a un cabezazo anterior de Enes Unal que se fue fuera, constituyeron las únicas apariciones en ataque de los madrileños.

Por desgracia el Mallorca no fue tampoco sobrado. Soria se quedó inédito y lo mejor del primer acto llegó justo cuando se agotaba en un remate de Amath que dio la impresión de tocar en el brazo de Iglesias, aunque la repetición reveló que en realidad el disparo había impactado contra su escudo.

Aguirre reaccionó en el descanso devolviendo a Maffeo a su lateral y dando entrada a Jaume Costa para tratar de recuperar el aspecto habitual del equipo. No tardó en conseguirlo. El Mallorca se hizo con el balón y el dominio y pronto obtuvo su recompensa. Morlanes recogió un rechace fuera del área y soltó un disparo raso que Soria sólo pudo rechazar para que Kang, en posición legal, empatara el partido.

El gol cambió el rumbo de la tarde. Kang emergió ofreciendo la mejor de sus versiones y acorraló a un Getafe desconcertado que no supo por donde le venían los golpes. A los 63 minutos el coreano botó de esquina y en el punto de penalti apareció el capitán Raíllo para marcar un golazo que confirmaba una remontada más que merecida.

Intentó el Getafe volver a entrar en el partido, pero fue en vano porque el Mallorca, ya con ventaja en el marcador, no le dio ni la menor opción pese a que Quique puso en juego todo lo que tenía. Es más, estuvo más cerca el 3-1 en una ocasión de Muriqi que el 2-2 y así fue porque en el minuto 95 Kang volvió a batir a Soria tras recorrer él solo 80 metros y convertir Son Moix en un verdadero festival.

Mallorca: Rajkovic (1), Antonio Sánchez (1), Valjent (1), Raíllo (2), Hadzikadunic (1), Maffeo (2), Morlanes (2), Galarreta (1), Kang In Lee (3), Amath (2) y Muriqi (1). Jaume Costa (1) por Antonio Sánchez (46′), Dani Rodríguez (1) por Morlanes (73′), Baba (1) por Amath (73′), Abdón (1) por Muriqi (80′), Grenier (s.c.) por Galarreta (90′)

Getafe: Soria (1), Damián Suárez (1), Djené (1), Duarte (1), Alderete (1), Iglesias (2), Luis Milla (2), Maksimovic (1), Munir (1), Borja Mayoral (1) y Enes Unal (1). Portu (1) por Munir (67′), Aleñá (1) por Maksimovic (67′), Gonzalo Villar (1) por Damián Suárez (67′), Jaime Mata (s.c.) por Alderete (90′)

Árbitro: González Fuertes (1). TA Galarreta, Raíllo, Alderete, Gonzalo Villar.

Goles: 0-1. Min.23: Borja Mayoral; 1-1. Min.55: Kang In Lee; 2-1.. Min.63: Raíllo

Incidencias: 15.687 espectadores en Son Moix.