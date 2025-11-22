25.000 personas se echan a la calle en Palma para abrir la Navidad acompañadas de un gran espectáculo

Según los datos facilitados por la Policía de Palma, unas 25.000 personas han participado en las principales calles y plazas de la ciudad en el encendido de luces para la Navidad 2025 en la capital palmesana, que este año se ha iniciado por primera vez en la historia en la Plaza de España.

Palma tenía muchas ganas de abrir la lata de la Navidad, a tenor de la gran afluencia de personas en las calles más céntricas de la ciudad para secundar la convocatoria del Ajuntament de Palma para el tradicional encendido de las luces navideñas en la capital balear.

El cambio de ubicación para celebrar la fiesta central del encendido a la Plaza de España ha funcionado a pesar de las dudas de muchos ciudadanos al conocer esta decisión.

15.000 personas han asistido en la Plaza de España a un vibrante espectáculo que ha acompañado a la tradicional cuenta atrás del encendido. 10.000 personas más han esperado pacientemente en otras ubicaciones emblemáticas la llegada del esperado momento. Ha llegado, aunque con unos 45 minutos de retraso. No importaba y los palmesanos han esperado pacientemente.

Además y para acompañar una cita completa, el tiempo ha respetado el encendido. Ausencia de lluvias. El viento desaparecido y nueve grados de temperatura.

El Ajuntament de Palma se apunta un éxito en las decisiones y cambios adoptados este año para dar inicio al alumbrado navideño de la ciudad. Unas luces que seguirán encendidas, como cada año, hasta después de Sant Sebastià, patrón de la ciudad, el 20 de enero de 2026. La capital balear queda engalanada para los dos próximos meses.