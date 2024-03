Zasca de los concejales de pueblo del PP a Sánchez: «Nunca sabrá lo que es el trabajo desinteresado»

El tiempo pasa rápido, pero los concejales de pueblo no olvidan. Justo hace una semana, el presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, tuvo su faltonas declaraciones en el Congreso de los Diputados, dirigidas hacia el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que le dijo «usted, en mi partido, no hubiera llegado ni a concejal de pueblo».

Sánchez, como lamentablemente cabía de esperar, todavía no ha pedido ni tan siquiera disculpas hacia las miles de políticos que desempeñan este trabajo, en la que la mayoría no trabajan. Pero el escándalo es aun mayor. En su perfil de la red social X, publicó un comentario haciendo gala de su intervención y no lo ha borrado.

El Sr. Feijóo desarrolló, siendo alto cargo de la Xunta de Galicia, una estrecha amistad con un capo del narcotráfico y ha llegado a lo más alto de su partido político. Con ese historial, en mi partido no habría llegado ni a concejal de pueblo. pic.twitter.com/mNhU9R6nKs — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) March 13, 2024

Precisamente para contestar a esas palabras, decenas de concejales de pueblo de distintos puntos de España han salido a la calle estos miembros de las corporaciones municipales rurales que realizan una labor esencial para mantener al pueblo organizado política y administrativamente.

Los concejales de pueblo han querido manifestar con ello su reprobación al presidente de Gobierno. De hecho, en Aragón, el PP ya ha anunciado la presentación de una moción de reprobación a Sánchez, por sus declaraciones en el próximo pleno de la Diputación Provincial de Zaragoza, ante el único bastión que mantiene el PSOE en la comunidad, con Juan Antonio Sánchez Quero a la cabeza.

OKDIARIO ha acompañado a los concejales de pueblo del PP que se han concentrado a las puertas de la Diputación Provincial de Zaragoza, para preguntarles qué es para ellos ser concejal de pueblo, precisamente en nuestra querida España rural deshabitada en la que la labor altruista de estas personas es vital para mantener vivo el desarrollo de los pequeños municipios. ¡Va por ellos!

Los concejales de pueblo responden: «No cobramos por ello»

«Todos los compañeros que veis aquí, la gran mayoría lo hacen por amor al arte, sin percibir ningún beneficio económico y no hay nada más honorable que eso», responde un joven.

«Los alcaldes y concejales de pueblo tenemos que trabajar para poder llegar a fin de mes y poder mantener a nuestras familias. Nosotros no tenemos a nuestra disposición un Falcon, ni tenemos a nuestra mano más de 800 asesores», ha respondido la portavoz de la Diputación Provincial de Zaragoza, María del Carmen Lázaro. Ella es una de las 67.515 personas en total que desempeñan el cargo de concejales en España, muchos de ellos en pequeños municipios.

«Ser concejal de mi pueblo, Pina de Ebro, para mí es un orgullo, al trabajar por tu pueblo», ha señalado Pablo Blanquet, quien además es diputado provincial y portavoz adjunto del PP. «Me temo que Pedro Sánchez nunca sabrá lo que es el trabajo desinteresado y el trabajo orgulloso por tus vecinos», ha señalado en defensa de tantos compañeros suyos.

«Es un orgullo», contestan los concejales de pueblo

«Es un orgullo», es la respuesta que todos los concejales nos han contestado a nuestra pregunta sobre que es ser para ellos un concejal de pueblo. «Yo creo que es una forma de poder ayudar a tu población y que así el pueblo prospere».

«Yo creo que se concejal de pueblo es un orgullo», insiste otro. «Es la base de la política, porque se pisa la calle, se conoce a la gente, y se puede mejorar de verdad el entorno de las personas a nivel más pequeño», señala un joven, «si no hubiera concejales de pueblo, no habría grandes instituciones».

«Ser concejal y portavoz de Uncastillo (Zaragoza) es un honor impresionante», señala otro, «somos un pueblo de 720 habitantes, y trabajar por mejorar tu pueblo, por su economía, por su prosperidad y por representar la voluntad de los uncastilleros, en mi caso, no me cabe más honor. Es un privilegio».

Este concejal señala que las palabras de Pedro Sánchez son «absolutamente desafortunadas, y dan el nivel y la medida de su altura moral».

«Pedro Sánchez va poniendo setas. Mañana dice una cosa, pasado otra, lo sabemos todos», responde otro de los concejales de pueblo indignado.

«Cuando escuché las declaraciones del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, me dio una mezcla de enfado y tristeza. El presidente del Gobierno, para atacar a un adversario político haga una comparación tan nefasta en política como es un símil con un concejal de pueblo, demuestra la baja calaña moral que tiene», ha espetado la portavoz popular de la Diputación Provincial de Zaragoza, acompañada de Ramón Celma, el presidente provincial del PP en Zaragoza.

La moción de reprobación a Sánchez

«Estoy segura de que el presidente de la DPZ, Sánchez Quero votará a favor de esta moción y condenará las palabras de su jefe en la Moncloa porque esta es la casa de todos los alcaldes y concejales de los municipios de la provincia de Zaragoza», ha señalado María del Carmen Lázaro.

«Los concejales, alcaldes y portavoces de los pueblos nos sentimos orgullosos de estar donde estamos», ha manifestado Lázaro, quien ha continuado exponiendo que «todos y cada uno de nosotros dedicamos nuestro tiempo y ponemos todos nuestros esfuerzos en defender los intereses de los municipios y de sus vecinos».