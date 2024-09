Vox y el PSOE se unen para impedir que la alcaldesa de Huesca del PP se suba el sueldo un 25%

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, seguirá siendo una de las peores pagadas de España a proporción con el número de habitantes. La alcaldesa del PP cobrará menos que en Soria, Ibiza, Cuenca o Torrelavega, pese a tener más habitantes. Por poner un ejemplo, el alcalde de Segovia, con 51.011 habitantes, percibe algo más de 66.000 euros anuales de sueldo. En cambio, la alcaldesa de Huesca, con 54.136 habitantes, cobra 50.000 euros. Una situación que se pretendía cambiar en el pleno de este martes, con la moción que iba a presentar el PP para incrementar este salario un 25% más y llegar a los 62.500 euros.

Sin embargo, el PSOE y Vox han cambiado de postura después de verano, y han decidido cambiar su voto en septiembre a fin de evitar que la popular cobrara como otros alcaldes de otras ciudades españolas similares. De ahí que ante la nula posibilidad de que saliera adelante la propuesta, el PP la ha retirado del orden del día.

Pese a ello, esta subida de sueldo así como el aumento del número de más concejales liberados, y su correspondiente subida del salario también, estaba contemplado en los presupuestos de este 2024, con un crédito presupuestario de 100.000 euros brutos más al año, que sería lo que significaría a partir de septiembre estos cambios.

Cambios de opinión del PSOE y Vox

Si bien, los del PP contaban con la previsible abstención de Vox a esta subida, el cambio de timón del PSOE y del concejal no adscrito (antes de Vox) ha cambiado las reglas de juego.

Los populares están a un concejal de la mayoría, por lo que necesitan negociar con la oposición. En un principio, el PSOE se iba a abstener, pero finalmente votará en contra al entender que su abstención respondía a respetar la unanimidad del resto de formaciones.

Algo que no se ha dado, porque el concejal adscrito no estaba por la labor de votar a favor, José Luis Laborda. Una postura que no tendría que ver con la subida de sueldo de la alcaldesa, sino que sería para evitar que un miembro de Vox se beneficiara de la liberación de uno de los concejales, después de que rompiera con el partido.

Por su parte los de Vox llevan más de una semana advirtiendo que votarían finalmente en contra, denunciando públicamente esta subida salarial al considerarla «una cifra desproporcionada y carente de justificación». Ahora la subida del 25% del salario, hasta alcanzar los 62.500 euros, no la ven como una «dignificación del trabajo, argumentando que el salario medio de los oscenses «está muy lejos de los 62.500 euros que pretende cobrar la alcaldesa».

Además denuncian que dicha subida salarial «no es un caso aislado», sino que «forma parte de un plan más amplio que incluye la liberación de más concejales aumentando los gastos del Ayuntamiento para beneficio del equipo de Gobierno».

El sueldo

Desde el Consistorio reconocen que la subida de sueldo a los políticos es un tema que genera rechazo en la opinión pública. Sin embargo, explican que esta situación también se había tratado con el anterior alcalde socialista, Luis Felipe Serrate, pero ante el temor de la opinión pública no se propuso en los términos actuales. Ahora bien, en 2019, el socialista sí que se subió el sueldo hasta alcanzar los 50.000 euros actuales, al conseguir el apoyo unánime. En ese momento, pasó de 35.000 a 50.000 euros.

Desde el equipo de Gobierno consideran que todavía es una retribución que se puede mejorar, viendo la comparativa de otros municipios menos poblados que cobran más que la alcaldesa, teniendo en cuenta que es una dedicación permanente. Siempre insisten desde la legalidad, puesto que la horquilla del salario depende de la población del municipio en cuestión.

Para una ciudad como Huesca, según la Ley de Régimen Local, que un alcalde puede cobrar hasta 76.000 euros brutos, ha recordado el portavoz del Gobierno de Huesca, Ricardo Oliván en la rueda de prensa posterior al pleno. De la misma manera, sucede con los concejales, cuyo máximo está en 45.000 euros.

De hecho, el PSOE había estado de acuerdo en un primer momento a dicha modificación, indicando incluso el concejal que se vería beneficiado de esta medida, el concejal Roberto Cacho. Si bien, desde el PP acusan a la influencia de Ferraz para no conceder esta subida.

«Desde el comienzo del mandato, desde junio de 2023, el PSOE mostró su interés en que se modificara en número de personas con posibilidad de dedicarse total o parcialmente a este Ayuntamiento», ha señalado, «reconociendo la responsabilidad que se asume cuando se ostenta un cargo público». «Quien lo niegue, no entiende qué es la responsabilidad ni lo que es un puesto como un alcalde», ha añadido.

Respecto a Vox, ha resaltado que este partido actúa «permanentemente como si fuera oposición», «tenga o no tenga acuerdos con el Gobierno». Además ha añadido que el único del Ayuntamiento que cobra más ahora que antes, es el concejal José Luis Rubió. «Vox ha hecho del chantaje una práctica por desgracia habitual», ha denunciado, «no se podía esperar otra cosa».