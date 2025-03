Unas madres solteras sin recursos: «Sin esta casa cuna, Asuntos Sociales nos hubiera quitado a los hijos»

Hay un lugar en Zaragoza donde las madres solteras sin recursos pueden encontrar un hogar donde poder salir adelante de todas las dificultades que la vida plantea cuando llega al mundo un hijo. Ese lugar se llama Ainkaren, la única casa cuna de la comunidad y una de las pocas que existen en España, fundada hace 28 años por Teresa González.

OKDIARIO visita esta casa «milagrosa», como la llaman las propias chicas que se encuentran acogidas, para tratar de responder a la pregunta sobre qué significa Ainkaren en sus vidas.

Salir adelante

¿Apostar por salir adelante con el embarazo merece la pena? ¿Qué pasa si estás sola y no tienes recursos? Son algunas preguntas que, en algún momento, surgieron a estas chicas que encontraron esta casa cuna en su camino, y donde llegaron con una mano delante y otra detrás. La mayoría con muchos problemas que les ponían al borde de una situación límite: o alguien les echaba un cable, o asuntos sociales les quitaba a sus hijos por no poderse hacer cargo de ellos.

«Los asuntos sociales me iban a quitar a mi hijo, y esta casa me dio la oportunidad de tener un hogar. Te da muchas cosas: cariño, un techo…», explican.

Madres solteras y la casa cuna

Por mucho que uno visite este lugar, no deja de asombrarse de la paz que se respira entre estas cuatro paredes que siempre suenan a rumor de niño. Una paz labrada a base de mucho sacrificio y valentía.

Aquí cada semana cada una de ellas se responsabiliza de una tarea (cocinan, limpian, cuidan a los niños en la guardería…). En el tiempo que están en esta casa cuna, tienen la posibilidad de volver a intentarlo, de sacar adelante unos estudios y labrarse un futuro profesional para ser independientes y autosuficientes.

«Ahora estoy estudiando para sociosanitaria y poder tener un futuro. Sin esta oportunidad, yo estaría en un albergue y mi hijo en una casa de acogida», confiesa otra de las jóvenes que vino desde Andalucía a Ainkaren para rehacer su vida.

A estas mujeres la llegada de su hijo al mundo ha supuesto un giro de 180 grados en su vida, como ellas mismas reconocen: «Mi hijo es mi vida entera, no podría vivir sin él. Yo no seguiría viviendo… no tenemos más familia».

OKDIARIO se reencuentra un año después con una mamá muy joven que a punto estuvo de perderlo todo por problemas de narcotráfico: «Este año ha sido de cambios… Mi niña ha empezado la guardería. Pensé que me iban a decir que me tenía que marchar, pero aquí sigo. Me están dando la oportunidad de terminar un curso de pescadería y luego haré las prácticas».

La experiencia de ser madre

Todas estas mujeres cuando se quedaron embarazadas eran conscientes de que no tenían nada, ninguna forma de salir adelante. No tenían medios. Sin embargo, todas decidieron tirar hacia adelante. Ante la pregunta de si se arrepienten de haber dado a luz, responden rápido, tajantes y firmes: «No, jamás. Nuestros hijos son lo mejor de nuestra vida».

Incluso se percibe que la pregunta les causa estupor. «Aquellas mujeres que están pensando en abortar les diría que le dieran una oportunidad, porque la vida es muy bonita y llevadera, a pesar de las cosas que se nos presentan en el día a día. No nos podemos ahogar en un vaso de agua. Aquí nos ayudan con estos problemas… Sí se puede salir adelante», explica una joven que llegó de Venezuela a labrarse un futuro en España y al poco tiempo se quedó embarazada.

Reconocen que la vida de madre soltera es «muy difícil». La ternura con la que abrazan a sus hijos y juegan con ellos trae reminiscencias de otro tiempo, cuando la mujer no había renunciado a su espíritu maternal. Sorprende en esta época de guarderías y niñeras, su preocupación por el tiempo que pasarán sin estar con sus hijos, una vez que salgan fuera y tengan que mantener una casa solas.

«Es muy complicado ser mujer y madre. Los trabajos y los horarios de colegio no coordinan. Es muy difícil todo. Para una mujer sola, ser madre trabajadora e intentar pasar tiempo con tu hijo me preocupa mucho. ¿Qué tiempo voy a pasar con él? Me digo… Pero estoy ilusionada, dentro de un tiempo me imagino en mi casa, con un trabajo estable. Una vida normal», explican.

Una casa «milagrosa»

La fundadora de esta casa cuna, Teresa González, nos cuenta que las chicas siempre dicen que esta casa es «milagrosa». ¿Será cierto? «Sí, sí que lo es. Mi bebé y yo estamos mucho más felices. Cuando llegas no sabes qué va a pasar, pero luego empiezan a ocurrir milagros, cosas hermosas. Por ejemplo, recibimos donaciones cuando justo lo necesitamos… No sabemos cómo, pero de repente, llegan».

Ainkaren no podría salir adelante sin los voluntarios que participan altruistamente para que este proyecto siga saliendo adelante: «Yo llevo desde enero de 2020, o sea, desde hace cinco años».

Su labor de apoyo es fundamental para que las chicas puedan salir de la soledad que había anidado su alma con los golpes de la vida: «Se sienten muy solas con sus bebés, por eso están aquí. Esta es una casa de acogimiento. Aquí somos una familia con nuestros momentos tristes y alegres, pero todo se llega a solucionar».