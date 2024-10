Eva Pellejero: «Estos son los tips de maquillaje y peinado para lucir perfecta el día de la Ofrenda del Pilar»

La estilista Eva Pellejero es la fundadora de uno de los salones de belleza más reconocidos en Aragón. Muy devota de la Virgen del Pilar, conoce cada detalle para brillar en este día tan especial. La Ofrenda de Flores a la Virgen del Pilar es posiblemente el momento más importante del calendario zaragozano. Los devotos de la Virgen acuden con sus mejores galas tradicionales para rendir homenaje y pleitesía a la patrona de la ciudad. Las zaragozanas cuidan hasta el más mínimo detalle para que todo en ese día luzca perfecto.

OKDIARIO ha visitado el icónico salón de belleza de la estilista y maquilladora Eva Pellejero para conocer más a fondo algunos de los detalles que rodean el vestuario y el peinado, con el objetivo de aprender los tips esenciales para lucir perfecta en este gran día.

Eva Pellejero y la Virgen del Pilar

«Yo me visto todos los años, y me gusta cuidar los detalles. En Zaragoza, el día de la Ofrenda, solemos montar nuestro pequeño tocador en casa para prepararnos. Además, es costumbre peinarse unas a otras, como hacían también antaño. Las abuelas, las tías, las madres, las hijas, todas participan y nos ayudamos entre nosotras», explica.

Como cada mes de octubre, el salón de Eva Pellejero luce una estampa de la Virgen del Pilar pintada a mano por la influencer zaragozana Isabel Berges, como preludio del día grande, el 12 de octubre. «Isabel es una cliente muy especial, y nos regaló esta Virgen del Pilar. Yo soy una amante de las hortensias, que es la flor que más le gustaba a mi madre, y esta Virgen tiene un manto lleno de hortensias. Fue un regalo y ya pertenece a nuestra marca», relata.

Maquillaje: «La clave es la piel»

Eva Pellejero recomienda para el maquillaje algo sencillo, en el que tome protagonismo la piel. «En nuestro traje tradicional de baturra, no tenemos adornos florales como, por ejemplo, las sevillanas. Es por eso muy importante llevar la piel perfecta: una buena base, un corrector, rubor en los pómulos, y crema solar, claro, porque suele salir días soleados».

«Además, tienes que sentirte bien, guapa, un maquillaje que dure todo el día, desde el vermú hasta el Rosario de Cristal por la noche, pero sin excesos. No debemos pintarnos con colores exagerados, como si fuera un maquillaje de noche. Apuesta por una buena máscara de pestañas y un labial que te favorezca en tonos sencillos», recomienda.

El peinado: el rascamoños

Para el peinado, Eva Pellejero aconseja que el pelo no esté recién lavado «para que sea más fácil fijar el cabello. Además es recomendable enlacarlo bien. Para que os hagáis una idea, yo me hago el moño el día anterior, y me aguanta un día después de la ofrenda». ¿Y el cierzo? «No hay que obsesionarse. Hay que pensar en las mujeres de antes y tenerlas presentes. No pasa nada si se escapa algún pelito. Además, la laca y las horquillas son sencillamente infalibles», sonríe.

«El tipo de moño depende, sobre todo, de la largura del pelo», señala, «aunque hay postizos muy naturales que nos pueden ayudar a darle una bonita forma al moño». ¿Cómo se peina Eva Pellejero? La estilista apuesta por un moño trenzado adornado con una preciosa peineta de plata.

Además, recomienda un complemento clásico para poder fijar y realizar el moño. Se trata del rascamoños, una pieza alargada, que se coloca una vez realizada una coleta, y haberla dividido en dos trenzas. «El cometido del rascamoños es que nos permita ir pasando las trenzas intercalándolas a modo de infinito. No tiene porqué después quedarse introducido en el pelo, si no se quiere, puesto que al fijar las trenzas posteriormente con horquillas, no hay riesgo de que se caigan. Incluso, si no se tiene rascamoños, se puede utilizar un lapicero, para esta fase».

La tradición y los complementos

La Pelle, como se hace conocer en el mundo de la belleza, es una clara defensora de las tradiciones populares y el folclore. Esta mujer emprendedora es consciente de que sólo con divulgación se puede mantenerlas de generación en generación.

Según su opinión, «a veces nos falta dar a conocer nuestra historia, y, sin embargo, es la única manera de poderla amar y cuidar para que llegue a las generaciones futuras. La vestimenta, el peinado, se ha estudiado, pero se ha contado poco. En este sentido, me gustaría hacer una mención especial a Sofía, conocida en redes sociales como @conmdemanton, ella junto a otras personas hacen un trabajo importantísimo».

«Por ejemplo, los complementos son muy importantes en el traje. Las joyas, es decir, los pendientes, collares, deben tener consonancia con el estilo de vestimenta. Si nuestro traje es de campo, los complementos deberán ser más sencillo, y conforme el traje sea más sofisticado, lo deberán ser las joyas que llevemos. Este día, yo me quito los pircings, etc., para que todo luzca en consonancia con la época», apunta.