La sorprendente revelación del sexo del bebé de dos aragoneses: pintan una ecografía gigante en una playa

La historia de la ecografía gigante que ha aparecido en una playa de la costa del mar Cantábrico es una prueba de que el romanticismo no tiene límites para un inventor. Se trata de Luis Antonio Martín un zaragozano que en cuanto supo que iba a ser padre se puso a idear la manera de dejar boquiabierta a la mujer de su vida, Silvia Plaza, para cuando supieran el sexo del bebé.

«Nada de globos de colores ni petarnos. Soy inventor y quería algo diferente con lo que poder sorprender», explica a OKDIARIO. Tras varias ideas, el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresario de Aragón (AJE), Luis Antonio, dio con un artista que hacía verdadera obras de arte efímeras en la arena y le contactó. «Quería plasmar en la arena de la playa la ecografía gigante de nuestro hijo para decir al mundo entero el sexo del bebé», explica.

«Mi pareja me dio permiso y allá que me lancé», relata. «A mí me encantaba el manitas de Art Attack, por las obras de arte y los objetos que realizaba enormes, que se podían contemplar desde el cielo. En esto encontré la inspiración de esta idea loca», confiesa.

El artista German Cedano

El futuro padre contactó con el artista peruano German Cedano, quien está afincado desde hace años en San Sebastián. Tras varias conversaciones, se pusieron mano a la obra para llevar el proyecto adelante. La futura mamá tuvo que realizarse una ecografía 3D. A partir de ahí, Luis Antonio adaptó la imagen a una escala idónea y la puso a disposición de Calart 33, la empresa fundada por Cedano, dedicada a realizar obras de arte efímeras en la arena, conocidas popularmente desde los años 60 del pasado siglo como Land Art o Sand Art.

El siguiente paso fue elegir la playa para poder pintar la ecografía gigante. Para esta ocasión se decantaron por Zumaya, una playa de un pueblecito de Guipúzcoa, conocido en el mundo del cine. Ahí se grabó recientemente Juego de Tronos o, en el caso del cine español, Ocho apellidos vascos.

En pocos días, la ecografía se ha hecho viral en las redes sociales, coincidiendo con el cumpleaños de Luis Antonio, el día escogido por la pareja para hacer público el sexo del bebé. Pero lo cierto es que la ecografía gigante fue dibujada en la playa a inicios de junio buscando el día idóneo para poder realizarla, ya que hay que tener en cuenta las mareas bajas y el buen tiempo.

Tras un primer intento fallido, ya que el mar borró el dibujo, el pasado 5 de junio, el artista logró preparar el boceto en la arena para que los futuros papás pudieran con sus propias manos, ayudados de unos rastrillos, esgrafiar en la arena hasta los más mínimos detalles de su pequeño.

La ecografía gigante en la playa

Ahora bien si algo es espectacular poder contemplar la ecografía desde el cielo. Por eso, esta pareja de aragoneses contrató a una pilota de drones para captar la imagen al sobrevolar la playa. Realmente las imágenes son impactantes. Una oda a la vida.

Además, de una manera muy original, también estamparon el futuro nombre con el que será bautizado su primogénito. «Será la tercera generación de Luis Antonio. Mi padre también se llama así. En casa, tenemos una seria duda. ¿Serán capaces de aguantar mi pareja y mi madre a tres Luis Antonio en casa?», bromea.

Su pareja con la que todavía no se ha dado el sí quiero, es Silvia Plaza, una reconocida abogada zaragozana, especialista en Derecho Mercantil, de 38 años, quien fue anteriormente la presidenta de Jóvenes Empresarios de Aragón (AJE) y actualmente es la directora de la Asociación para el Progreso de la Dirección (ADP).

¡A por el Guinness de los récord!

Ante lo singular del lienzo familiar, se plantearon si podría ser la ecografía más grande del mundo. Es por eso que Luis Antonio ha presentado una solicitud para optar por el título de un Guinness de los récord. «Sabemos que es difícil, porque competimos con el mundo entero», explica.

Ahora están a la espera que estimen la solicitud un equipo de gestión, que realizará una verificación exhaustiva de la evidencia para confirmar si es suficiente para obtener o superar el título de récord de la solicitud. En el caso de estimarse, Juan Antonio y Silvia serán citados por un técnico para realizar una nueva ecografía gigante en el playa. Puesto que hay que tener en cuenta que la institución Guinness World Records mantiene unas políticas estrictas a fin de mantener los altos estándares que celebran los logros superlativos que se consideran los mejores del mundo.

«La persona de mi vida»

Mientras tanto, lo más importante está por llegar y tiene fecha. Silvia sale de cuentas el próximo día 8 de septiembre, coincidiendo con la Natividad de la Virgen. «Estoy nervioso. Soy emprendedor, pero esto no tiene nada que ver con una empresa… Esto es algo muy grande», explica Luis Antonio.

«Cuando haces además algo así, como una ecografía gigante y sientes que Silvia me aguanta, me acepta estas locuras, es el ejemplo de que tienes que encontrar en tu vida a la persona que te complementa. Y yo la tengo a mi lado. Parecerá una tontería, pero estas son las señales que te indican que es la persona de tu vida», revela a OKDIARIO. Toda una declaración de amor por partida doble.