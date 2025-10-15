PP tacha de «show» el vídeo viral de Vox en un tractor pidiendo a Azcón que limpie los cauces de ríos

El vídeo viral del líder de Vox aragonés, Alejandro Nolasco, no ha sido visto con buenos ojos por el PP. Al ser preguntado el PP por el desafío planteado de Nolasco a Azcón para hacer frente a la limpieza de los cauces de los ríos, los populares han tachado este miércoles de «poco serio y pueril».

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado de «show» y «performance» el vídeo de Nolasco publicado en sus redes sociales donde le pide al presidente aragonés que se suba con él al tractor para hacer frente al Pacto Verde.

«Retrata la política poco seria y pueril de quien en lugar de aportar soluciones, en lugar de ser útil en el ámbito político de la Comunidad Autónoma se dedica a este tipo de performance», ha zanjado Vaquero. El vídeo «es una irresponsabilidad» y, a su juicio, lo ha elaborado Nolasco «cuando lo que pretende es justificar una serie de comportamientos que sabe que están al margen de la ley».

Nolasco lanzó este martes en sus redes sociales un vídeo conduciendo el mismo un tractor junto a la orilla de un río, para mostrar la «decepción» que le había provocado el resultado de la la reunión mantenida este miércoles en Bruselas. por el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, con el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, donde el aragonés pidió que se incluyera la despoblación como criterio en la Política Agraria Común (PAC).

Para Nolasco, esta reunión sólo ha tenido un impacto visual sin un trasfondo político: «Únicamente se ha traducido en una foto del presidente de Aragón, sin ningún compromiso que beneficie a los agricultores aragoneses», criticó.

Nolasco denuncia en el vídeo «que Azcón no dice es que el recorte de la PAC de más del 20% en el periodo 2028-2034 es por culpa del Partido Popular», dado que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el comisario Hansen «pertenecen al Partido Popular».

Para Vox, «Azcón tan sólo es un mero peón sin ninguna influencia dentro de este entramado de la coalición del PP y PSOE en Bruselas que asfixia al campo”. “Azcón podría ordenarle a su eurodiputado Giménez Larraz que vote en contra del recorte de la PAC, pero no lo hace, porque el PP de Aragón también se encuentra sometido a la Agenda 2030».

Nolasco subido en el tractor invita al presidente de Aragón que «se suba al tractor de la lucha contra el Pacto Verde y se rebele contra su propio partido». «Le invitamos a luchar juntos para acabar con la Agenda 2030 y limpiar los cauces de los ríos, porque es una cuestión de supervivencia de los más de 55.000 aragoneses que viven del campo», señala en el vídeo.