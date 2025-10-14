La inmigración ilegal tensiona la relación entre PP y Vox y complica los presupuestos en Aragón

Aragón cada vez más lejos de tener unos nuevos Presupuestos para 2026. La comunidad se arriesga o bien a una nueva prórroga presupuestaria o tomar la calle del medio y convocar elecciones. ¿El motivo? El momento más tenso que atraviesa PP y Vox en Aragón desde que rompieran el Gobierno debido a la confrontación crónica en la gestión de la inmigración ilegal.

Todo comenzó el pasado viernes. Lo que fueron unas declaraciones en tono irónico del presidente de Aragón, Jorge Azcón, ofreciendo a Vox un puesto en el Ejecutivo para gestionar las competencias en inmigración, han terminado por desatar una crisis severa entre ellos.

Azcón afirmó que «si hay algún miembro de Vox que cree que incumplir la ley es el camino, que acepte un puesto en el Departamento –de Bienestar Social y Familia– y que sea él quien incumpla la ley y que entienda cuáles son las consecuencias que conlleva».

El líder de la formación en Aragón, Alejandro Nolasco, se tomó en serio la oferta de Azcón y aceptó el reto. Este lunes, Nolasco aceptó la invitación señalando que serían sólo «unos meses». «El tiempo justo para firmar los convenios para la repatriación de menas», expresó citando explícitamente el artículo 35.2 de la Ley de Extranjería y anunciando una batería de medidas que llevarían a cabo.

Nolasco advirtió que revocarían «de inmediato todos los contratos y convenios que el Gobierno de Aragón haya firmado con las entidades que colaboran con el tráfico de personas», señalando a Accem, Cepaim, Apip Acam o Cruz Roja, las cuales «recibirán cero euros del Gobierno aragonés» si depende de Vox, poniendo de ejemplo la determinación de los de Abascal con la derogación de la Ley de Memoria Democrática en la comunidad autónoma.

PP contesta a Vox con un comunicado

El Gobierno de Aragón reaccionó a la aceptación de Nolasco de asumir las competencias con un comunicado oficial ridiculizando la intervención de Nolasco pidiéndole «más preparación, sensatez, seriedad y responsabilidad a la hora emitir declaraciones», animándole a «darse un baño de realidad y viajar a Marruecos y Argelia a ver si es capaz de negociar nuevos convenios de repatriación».

El Ejecutivo autonómico señala que es el delegado del Gobierno el responsable de incoar, tramitar y resolver los procedimientos de repatriación, en los que participan también tanto la Fiscalía como el propio menor, «que debe ser oído», atendiendo siempre su interés superior.

Además advierten que tanto menores como países y familias de origen pueden negarse a la repatriación, lo que la hace «automáticamente inviable», señalando que actualmente es «imposible» firmar un convenio como el que propone el portavoz de Vox, ya que Argelia y Marruecos tienen los acuerdos de devolución suspendidos desde hace años –no repatrían menores desde 2022 y 2017, respectivamente—.

Los populares han remarcado que el Gobierno de Aragón no tiene convenios directos con Cruz Roja, Accem, Cepaim y Apip-Acam, y que las subvenciones que reciben las logran en concurrencia competitiva y para diversas cuestiones, como el trabajo con personas sin hogar, con personas mayores, en el ámbito de la pobreza infantil, la inserción laboral o las víctimas de trata, entre otros.

Sí que tiene acuerdos de acción concertada con Cepaim y Accem para gestionar centros de menores, pero no solamente inmigrantes, pese a que «Nolasco reduce todo el sistema de protección a la infancia y menores migrantes no acompañados».

Vox sobre inmigración al PP en Aragón

Por su parte, Vox contestó al Ejecutivo de Azcón a última hora del lunes, con otro comunicado haciendo nueve consideraciones a las declaraciones oficiales del Gobierno de Aragón, animándoles a que fueran a «ver la realidad de los barrios en los que se asienta sin control la inmigración ilegal».

Insisten en que el Gobierno autonómico tiene «la posibilidad de modificar las bases de las subvenciones en régimen de concurrencia competitiva para evitar dar dinero a aquellas entidades que colaboren con el tráfico de seres humanos», con el fin de «suprimir cualquier ayuda pública a las organizaciones que colaboren con las mafias de tráfico de seres humanos». Vox insiste que estas palabras literalmente estaban recogidas en el Pacto de Gobierno de agosto de 2023.

Los de Abascal culpan en el comunicado al Gobierno de Aragón de la decisión que tomaron en las pasadas conferencias sectoriales por no negarse a recibir más menores, dado que el Ejecutivo autonómico han lamentado que «en las conferencias sectoriales ya no se decide nada sobre el reparto de menores».

«Están reconociendo que cuando tuvieron a su alcance negarse a recibir menas, decidieron darle oxígeno a las políticas del PSOE de expandir la inmigración ilegal por todas las regiones españolas», añaden. La semana pasada, llegaron 3 menas trasladados de Canarias asignados por el Gobierno de Sánchez.

En definitiva, ni PP ni Vox no han dicho nada nuevo en Aragón ni han cambiado de posiciones en estos últimos cruces de acusaciones sobre inmigración, pero las formas cada vez más hostiles están deteriorando las posibles relaciones entre las formaciones para llegar a un acuerdo de cara a los Presupuestos del próximo año, hasta el punto de desgastarse completamente unos y otros.