El PP lleva a los tribunales al presidente de la Diputación de Zaragoza para retrasar el debate de los presupuestos

El Grupo del Partido Popular (PP) en la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) presentará dos demandas contra el presidente socialista Juan Antonio Sánchez Quero, por «obstaculizar la labor de la oposición», de las cuales una de ellas la ha puesto este mismo martes.

Finalmente, los populares han tomado esta solución ante la situación que se vive en estos momentos en esta institución provincial tras que saliera a la luz recientemente el escándalo del ex alcalde de Magallón, según denuncian desde el PP.

El PP señala a Sánchez Quero de «tapar el problema» y rechazar el pleno extraordinario que había solicitado el PP para tratar el asunto de manera monográfica, mientras al mismo tiempo los socialistas convocaban de urgencia la Comisión para el debate de los presupuestos con sólo 19 horas de antelación, lo que señalan desde el PP que es «una cortina de humo» para tapar los escándalos de Magallón.

Pedro Blanquet, el portavoz adjunto del Grupo Popular en la DPZ, ha manifestado su indignación ante los medios de comunicación minutos antes de entrar en los juzgados en la Ciudad de la Justicia para presentar la demanda a fin de que se logre suspender de manera cautelar la Comisión de los presupuestos de mañana y evitar que se aprueben sin que la oposición los haya podido estudiar y presentar alegaciones.

Los populares consideran que se están «conculcando derechos fundamentales de la oposición para realizar su labor», ya que esta Comisión se anunció con solo 19 horas de antelación por lo que «resultaba imposible» poder preparar la documentación de los presupuestos de 2024, que supone una cantidad de casi 200 millones de euros y del que dependen instituciones como la Institución Fernando el Católico, la Residencia Estudiantil y Centro de Estudios Pignatelli y el Consorcio Cultural Goya-Fuentedetodos.

Pablo Blanquet: “Como diputados no podemos permitir que el presidente de la Diputación, Sánchez Quero, use la institución para que no se hable de sus problemas” Vía @TelevisionEspa pic.twitter.com/vtum5Ow0QG — POPULARES DPZ (@POPULARES_DPZ) December 26, 2023

Además este año la Diputación Provincial de Zaragoza alcanzará presupuesto récord. De esta manera, con esta demanda solicitan que el pleno se celebre de manera ordinaria, ya que esta convocatoria de «forma precipitada y urgente de la Comisión para la aprobación de los presupuestos» de 2024 ha impedido poder presentar alegaciones, a una documentación que además «supera las 600 páginas».

Más demandas del PP a Sánchez Quero

El detonante de las dos demandas del PP presentadas contra Sánchez Quero se produjo cuando éste dio su negativa a que se convocase el pleno extraordinario sobre el asunto de Magallón solicitado por el PP.

Por lo que se espera que mañana, tal y como ha anunciado este martes Blanquet, el PP presente la otra de las demandas contra Sánchez Quero, en esta ocasión sobre el asunto de Magallón, pidiendo al juez medidas cautelares positivas para que se celebre dicho pleno.

«Como diputados no podemos permitir que el presidente de la Diputación, Sánchez Que, use la institución para que no se hable de sus problemas», ha expresado el portavoz del PP en la Diputación.

Blanquet ha insistido en que se desconoce «cuáles son las relaciones de Sánchez Quero con el ex alcalde de Magallón y qué le hace taparlo de esta forma. Consideramos que tiene que ser la Justicia la que valore si, como nosotros creemos, se están conculcando nuestros derechos fundamentales».

El PP solicitó este pleno extraordinario porque defienden que Sánchez Quero «tiene la obligación de trabajar por los municipios y eso incluye también a Magallón y a sus vecinos, a los que ha dejado desamparados durante años».

Sin embargo, el presidente se negó a convocarlo argumentando que la celebración atentaría contra el «principio de inocencia» refiriéndose a Víctor Chueca, el ex alcalde que está siendo investigado por la Fiscalía tras la denuncia interpuesta por el Ayuntamiento de Magallón (Zaragoza), después de que el actual gobierno del pueblo se hubiese encontrado un disco duro con vídeos de contenido sexual explícito así como imágenes tomadas sin consentimiento de empleados realizadas presuntamente por Chueca, además de un armario oculto con un «preservativo usado», un CD con «rayas blancas» y facturas telefónicas de suscripciones a Servicios Emoción.

Cabe añadir que Víctor Chueca ha sido recientemente condenado por acoso laboral a la directora de la residencia de ancianos pública de Magallón, a quien despidió el pasado verano, mientras él era también el presidente de la empresa de titularidad municipal que gestiona la residencia, Fundación Magallón Social.

El PP señala que tanto esta denuncia como la renuncia en bloque de su anterior equipo por su forma de gobernar, se produjo mientras Chueca era alcalde y, sin embargo, Sánchez Quero «lo premió» al permitirle presentarse a estas últimas elecciones como candidato, habiendo sido durante 20 años consecutivos alcalde de Magallón, es decir, 5 legislaturas consecutivas. Unas elecciones que perdió consiguiendo la mayoría absoluta el partido nuevo Aires Nuevos Magallón.

Además Sánchez Quero mantuvo en aquel tiempo a Chueca como delegado para la Agenda 2030 y como diputado provincial, pese a que en 2011 una vecina denunció a Chueca por acoso al llamarle con carácter sexual. La sentencia no prosperó, porque llegaron a un acuerdo extrajudicial, pero Chueca reconoció los hechos a la Guardia Civil. Actualmente Chueca ha sido suspendido del PSOE y de todos sus cargos en la Ejecutiva provincial hasta que se esclarezcan los hechos, mientras se mantiene como concejal en el Ayuntamiento.