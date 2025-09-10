El PP acusa al PSOE de orquestar la polémica de Sijena: «Fabrican excusas para no devolver las pinturas»

La devolución de las pinturas murales de Sijena parece no tener fin. La Justicia ya ha fallado el dictamen –que deben ser entregadas a Aragón– y había un cronograma para que retornasen. Sin embargo, pasan los meses y el Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) no cumple. El PP acusa a los socialistas de orquestar la polémica que está retrasando la devolución, dado que tanto el Gobierno de España como el de la Generalitat forman parte del Patronato del museo.

Este lunes, el MNAC presentó un escrito de oposición y un cronograma alternativo –fijando la entrega en un año y medio–. En respuesta, el martes el Ayuntamiento de Sijena presentó a la jueza un escrito solicitando que se acuse de “desobediencia” al museo al no proceder a la devolución.

Por su parte, los populares acusan de marioneta del PSOE el museo, al denunciar que los socialistas «fabrican excusas para no devolver las pinturas de Sijena», al insistir que carecen de capacidad técnica para acometer el traslado puesto que pondrían en riesgo las obras.

Un argumento que han sostenido nuevamente este lunes ante el juez, aportando un informe de la doctora italiana Simona Sajeva –que ya presentó uno en 2016– y del ICCROM, organismo intergubernamental de referencia en la preservación del patrimonio cultural.

Las pinturas de Sijena

Este miércoles, el portavoz del PP, Fernando Ledesma, ha sido muy duro con la actitud del PSOE, que «en Aragón dice una cosa, pero luego hace la contraria. El PSOE en Aragón dice respetar a nuestros técnicos y a la Justicia, pero en Madrid los cuestiona y bloquea la devolución de las pinturas de Sijena. Lo que está claro es que ni Puigdemont ni Junqueras van a consentir que las pinturas vuelvan a sus legítimos dueños y en esto, como en todo, el PSOE es rehén de ese chantaje».

En este contexto, el PP instará al Gobierno de España a exigir en el Patronato de MNAC –del que forma parte junto con la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona– el «cese de su actitud obstruccionista».

Tal y como ha anunciado el portavoz de los populares en las Cortes, Fernando Ledesma, este miércoles, en los próximos días se presentarán una iniciativa para apoyar la estrategia del Gobierno de Aragón en la defensa y ejecución de la sentencia que ordena la restitución de los bienes de Sijena depositados en el MNAC, así como expresar de manera explícita su reconocimiento y apoyo a los profesionales y técnicos del Gobierno de Aragón por su buen trabajo y buen hacer en la preparación de los trabajos necesarios para ejecutar la sentencia y garantizar el retorno en condiciones de seguridad.

Ledesma ha cuestionado a la ministra aragonesa, Pilar Alegría, «que tendría muy fácil enviar un correo electrónico a su compañero, el ministro de Cultura, exigiendo la ejecución de las sentencias y así hacer algo en defensa de los aragoneses en vez de defender única y exclusivamente los intereses de Pedro Sánchez que es a lo único que se dedica y a lo que nos tiene acostumbrados».

El portavoz del PP en las Cortes ha afirmado que Aragón «no pide privilegios, Aragón pide justicia, pide dignidad y pide respeto». «El Partido Popular estará siempre al lado de los aragoneses, defendiendo lo que es nuestro, defendiendo nuestro patrimonio», ha concluido Ledesma, contestando así al mantra independentista que acusa a Aragón de «expoliar» el patrimonio.