Este próximo fin de semana, el PSOE en Aragón pasará oficialmente a ser dirigido por la batuta del sanchismo con Pilar Alegría a la cabeza como secretaria general del partido autonómico. Alegría será la primera mujer en dirigir el partido en la comunidad aragonesa y lo hará arropada de una comitiva de cinco ministros que encabezará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Además el sábado estará presente el chavista José Luis Rodríguez Zapatero.

Durante el sábado y el domingo, se celebrará el 18.º Congreso Regional del PSOE donde se designará la nueva ejecutiva. El gran ausente será Javier Lambán quien ha intentado hasta el último momento que Aragón mantuviera su independencia de Ferraz. El ex secretario general anunció que no acudiría por medio de una publicación de X reconociendo que «su presencia no resultaría grata ni para la nueva dirección» ni para él mismo.

Creo que mi presencia no resultaría muy grata ni para la nueva dirección ni para mí. Por tanto, no asistiré al Congreso. Le deseo lo mejor al @aragonpsoe y le agradezco la oportunidad que me ha dado de ser útil a Aragón y a España durante 42 años. Un fuerte abrazo, compañeros — Javier Lambán (@JLambanM) March 12, 2025

Por su parte, el PP lleva semanas advirtiendo de lo nociva que será para Aragón la instrumentalización del PSOE por parte de Pedro Sánchez teniendo en cuenta la rivalidad natural que existe con Cataluña.

«Este fin de semana vamos a asistir a la liquidación del PSOE socialdemócrata histórico para dar paso al PSOE radicalizado y populista que ha construido Pedro Sánchez. El triunfo del socialismo sanchista sobre el socialismo constitucional con Pilar Alegría como herramienta indispensable al servicio de Sánchez tras consumar la traición a Javier Lambán». Así ha resumido la secretaria general del PP en Aragón, Ana Alós, este congreso del socialismo aragonés desde donde la ministra comenzará la carrera para desbancar a Jorge Azcón del poder en las próximas elecciones autonómicas.

«A partir de ahora Sánchez manda y el PSOE aragonés de Pilar Alegría acata sin rechistar la orden, sea la que sea y tenga el coste que tenga para los aragoneses y para el conjunto de los españoles», ha asegurado Alós.

Según apuntan los populares, la prueba de dicha rendición será la conversación entre Pilar Alegría y Salvador Illa que inaugurará el Congreso del PSOE. A ojos del PP, en esta escenificación «el PSOE aragonés se convierte en vasallo del PSC para tragar con todas y cada una de las barbaridades de Sánchez a favor de los independentistas: de los indultos y la amnistía a la entrega de las políticas de migración y el control de fronteras, pasando por el cupo secesionista».

«Esto no es ninguna normalización de Cataluña, esto es conceder paso a paso a los independentistas su proyecto de secesión para destrozar la Constitución española. Alegría está dispuesta a rendir pleitesía al PSC, a ERC y a Junts», ha añadido Alós.

En este sentido, la secretaria general del PP aragonés ha recordado los recientes «hitos» del PSOE de Alegría. «Sigue sin pedir perdón por comparar las ayudas al funcionamiento para la provincia de Teruel con la financiación privilegiada a Cataluña; han sido capaces de votar contra la TCP porque les molesta a sus socios independentistas; han votado en contra de compensar a nuestra Comunidad Autónoma por la pérdida de financiación por sufrir despoblación; y tenemos un PSOE aragonés que traga con retrasos injustificables en nuestras autovías y nuestros embalses, como vemos con Yesa».

Alegría y el PSOE en Aragón

Sin duda, este congreso no es una cuestión baladí para el PSOE en Aragón. Hay que recordar que finalmente Pilar Alegría no tuvo contrincante en las primarias de finales de enero, ya que el diputado autonómico Darío Villagrasa, se retiró antes de presentar oficialmente su candidatura con la aspiración de llegar a un acuerdo a posteriori.

A primera hora del domingo, se celebrará la votación de los cuatro órganos regionales. Y es aquí donde se conocerá el nivel de apoyo que tiene alegría entre los cargos institucionales cuyos votos son secretos y que significará una especie de plebiscito.

Finalmente, en el acto de clausura intervendrán la propia ministra Pilar Alegría y Pedro Sánchez como secretario general.