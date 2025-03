Vox denuncia el derribo de la cruz de Albarracín por «peligro medioambiental»: «Son talibanes políticos»

La historia de la cruz del valle de Albarracín que da nombre a la peña en la que está situada, podría ser derribada de manera inminente. Al menos estas son las intenciones de la Diputación Provincial de Teruel, a través del servicio de Medio Ambiente, que ha decidido quitarla. Según justifican no se trata de una cuestión ideológica sino de seguridad, pese a llevar colocada desde 1939 y ser un símbolo de la cristiandad del valle. Sin embargo, los de Vox denuncian que es un claro nuevo ataque a la religión católica.

Precisamente es este el hecho que denuncia Vox que subyace detrás del derribo de este preciosa y singular cruz de casi tres metros que se vislumbra desde todo el paraje natural y que está situada en un mirador que ofrece una panorámica de 360 grados al paisaje.

«No tienen huevos a tirar una media luna islámica o a tirar algo que sea de la cultura islámica porque les tienen miedo. En cambio, con la iglesia católica sí que se meten o con la historia que no les gusta», ha manifestado el líder de Vox, Alejandro Nolasco, este lunes.

«Medio Ambiente quiere retirar una cruz histórica. Porque odian la cruz, y desconocen y desprecian la historia. Y lo quieren hacer con la excusa de que atrae los rayos», ha expresado.

El portavoz de Vox se refería a la explicación que han dado el director del Servicio Provincial de Miedo Ambiente, Emilio Pérez, para derribarla y que ha sido trasladada al consistorio de Bezas (de quien depende la cruz), añadiendo así mismo que dicha cruz en el valle de Albarracin no tendría valor artístico.

«Este verano cayó un rayo y la onda expansiva afectó a la persona que vigilaba», recoge la misiva que ha enviado la Diputación al alcalde, quien de momento ha preferido no hacer declaraciones hasta que no se celebre una reunión con los habitantes del pueblo, puesto que la decisión ha anticipado que será de los vecinos al ser concejo abierto (por tener menos de 40 habitantes).

Nolasco ha explicado que «se trata de una cruz que se puso al final de la guerra civil» y que acabó dando nombre a la peña, antes conocida como Botadera.

«Los talibanes, siempre de la memoria democrática, haya ley o no, se buscan las excusas para destruir nuestro patrimonio histórico y artístico también. Porque claro, han dicho, no es que esa cruz que se puso en el año 39, es que no tiene valor artístico, pero tiene un valor histórico», ha explicado mostrando su indignación dado que además hay un pararrayos a un metro de distancia de la cruz. Nolasco propone reparar la cruz en su extremo y aplicarle un producto especial como solución a su derribo.

«Tenemos también la firme creencia de que lo hacen también porque la cruz les da urticaria. Han dicho también que van a volar el valle de los caídos y quieren volar todas las cruces que hay. Y, en parte, es ese odio, esa inquina que hay hacia la religión católica. Cuando, por ejemplo, fomentan festividades como el Ramadán. Quieren demoler las cruces porque les parece mejor la media luna islámica, que con esa sí que no se meten», ha añadido señalando como cómplice del derribo al PP, puesto que la presidencia está representada por el popular Joaquín Juste con el apoyo de Teruel Existe.

Como respuesta a esta intención de eliminar la cruz del valle de Albarracín, los de Vox han anunciado que esta semana van a registrar una iniciativa para declarar estos símbolos como bienes de interés cultural. «Vamos a presentar un inventario de todos aquellos elementos que sean dignos de protección por su valor histórico o su valor artístico», ha adelantado.

Nolasco ha recordado que «se trata de la segunda destrucción en Teruel. La primera fue la de Villalba Baja, con la quiescencia y con el beneplácito de la alcaldesa de Teruel, porque al PP le importa un bledo. La historia le importa un bledo. Estas leyes dicen con la boca pequeña que están en contra de la memoria histórica aquí, en Aragón. Pero luego, por ejemplo, en Baleares pactan con el PSOE volver a ponerla en cuanto ven que no necesitan nuestros apoyos».