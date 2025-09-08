Investigan a un empleado de mantenimiento de una guardería de Zaragoza por agredir sexualmente a una niña

Un empleado de mantenimiento de una escuela infantil privada de Zaragoza está siendo investigado como presunto autor de una posible agresión sexual a una menor. La denuncia fue puesta por los padres de la niña de 3 años. El hombre está en libertad provisional mientras que la investigación sigue abierta.

El sospechoso como presunto autor de un delito de agresión sexual fue detenido el pasado viernes y pasó a disposición judicial. Tras tomar declaración, la magistrada en funciones de guardia del Juzgado de Instrucción n.º 8, decretó su libertad provisional, dado que el Ministerio Fiscal no había solicitado la prisión. Si bien, al investigado se le ha prohibido el acceso al centro educativo donde acuden los menores. Los hechos referidos se habrían producido en la escuela infantil llamada Munay. Se trata de un jardín de infancia para niños de 0 a 6 años, ubicado en el barrio de la Arrabal.

La noticia que ha saltado a la luz este lunes en varios medios locales, ha sido fruto de confusiones, porque en un primer momento se ha apuntado que el presunto agresor sería el dueño del centro. Una información que ha sido desmentida por el propio gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) ante varias noticias publicadas que seguían divulgando el error.

Tal y como confirma la propia nota de prensa del TSJA, «el hombre detenido e investigado es una persona contratada que hacía labores de mantenimiento. No es ni profesor ni propietario del centro».

Los hechos que han motivado la apertura de las diligencias judiciales en el Juzgado de Instructor n.º 11 de Zaragoza, se basan en la denuncia presentada por los padres de la menor. Por el momento, este juzgado no ha recibido lo actuado por el n.º 8, ni cuenta en sus diligencias ninguna otra denuncia más.

La Unidad de Atención a la Familia y la Mujer (UFAM) de la Policía Nacional se está encargando de la investigación.

Otros casos investigados

También en Zaragoza, el pasado junio se detuvo a un profesor por presuntas agresiones a menores en el colegio Corazonistas, que está siendo investigado al ser denunciado por cinco familias, siendo apartado de inmediato del centro. Tras interrogar al presunto agresor, el titular del Juzgado de Instrucción número 7 de Zaragoza, acordó su puesta en libertad mientras continua la investigación liderada por UFAM.

En el mismo mes, coincidiendo con el final del curso, en el colegio público Gustavo Adolfo Bécquer en Garrapinillos, fue denunciada una profesora infantil por presuntas agresiones sexuales a cuatro niños que estaban a su cargo. Las víctimas tenían entre 3 y 4 años.