Este año, el Ministerio de Igualdad liderado por Ana Redondo ha recortado un 25% el Plan Corresponsales, un programa de cooperación territorial que permite subvencionar el costo que conlleva las aulas de madrugadores y de tarde en los colegios para que las familias puedan conciliar mejor la vida laboral de forma gratuita. Para compensar el recorte este año, el Gobierno de Sánchez solicitó a las comunidades autónomas que lo complementasen con su propios fondos algo que ha sido criticado por las gobernadas por el PP por tenerse que hacer cargo de una cofinanciación «mal planificada».

Este martes, el PSOE aragonés ha criticado que el Ejecutivo de Jorge Azcón las aulas de tarde prácticamente vayan a desaparecer, al menos, cómo se conocían hasta ahora –una estrategia política que los socialistas han llevado en todas las comunidades autónomas–. El PP ha tachado esta posición de «cinismo», al ser el Gobierno nacional el causante de esta merma tras la reducción a 142,5 millones de euros –de los 190 millones previstos inicialmente–.

El Ministerio debería haber destinado a Aragón 10,5 millones de euros para mantener este plan. Sin embargo, para este año ha destinado 7,8 millones, lo que significa que 2,6 millones debería aportarlos la comunidad autónoma.

En esta tesitura, el Departamento de Educación autonómico justifica su decisión de priorizar las aulas de madrugadores dado que por la tarde «hay más ofertas para poder conciliar».

El Ejecutivo de Jorge Azcón ha recordado que en mayo, cuando se anunció este recorte, advirtió de los efectos que tendría para las familias, «sobre todo para el medio rural». «Es Sánchez y el PSOE quien recorta y hoy el PSOE aragonés quiere acusar al Gobierno de Aragón de ese recorte. Solo demuestra su irresponsabilidad y su capacidad para la mentira», ha señalado la portavoz de Educación del PP aragonés, Elena Allué.

El PP no ha reparado en señalar a la líder del PSOE aragonés y ministra de Educación, Pilar Alegría, como responsable: «Ella lo sabía, sabía que iba a venir menos dinero a su Comunidad y calló, es cómplice destacada de este recorte».

Según la Federación de asociaciones de padres y madres de centros educativos públicos (Fapar), se verán afectados al menos 162 colegios de Infantil y Primaria y 23 colegios que pusieron el año pasado la medida en marcha de manera gratuita. Aunque dicha Federación culpa al Ejecutivo de Azcón.

Allúe ha lamentado también que el PSOE en Aragón «haya mentido, ya que saben que el Gobierno de Aragón garantiza la gratuidad a todas las familias vulnerables».

Además, ha recordado que «mientras el Gobierno de Sánchez recorta en conciliación, el Gobierno de Jorge Azcón ha puesto en marcha casas cuna en el territorio y, entre otras cosas, está ampliando las aulas de escolarización temprana».

La portavoz de Educación del PP ha afirmado que el cinismo del PSOE de Aragón «ya no nos sorprende y más si tenemos en cuenta la actitud que han demostrado numerosos cargos socialistas hacia las mujeres con el silencio cómplice de muchas socialistas, con Pilar Alegría a la cabeza».