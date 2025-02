La instalación de una planta de biogás condena a la ruina a los empresarios de La Almunia: «Es injusto»

En el municipio zaragozano de La Almunia de Doña Godina se van a construir dos plantas de biogás. Entre los vecinos del pueblo existe gran malestar por la proximidad de su ubicación con decenas de empresas que tendrán que lidiar con fuertes olores a excremento.

Una de las plantas de biogás se instalará en el Polígono de La Cuesta y afectará directamente a 38 empresas instaladas desde hace años. Entre todas suman 400 puestos de trabajo que están ahora en jaque. Los empresarios prevén que tendrán que cerrar o irse a otro lugar. Una situación que consideran injusta puesto que alegan que hay estudios científicos que desaconsejan instalar estas plantas en ubicaciones próximas a la población.

OKDIARIO ha hablado con varios de estos empresarios para entender la problemática de primera mano. Explican que estarán en pie de guerra hasta que sean escuchados por las autoridades locales, autonómicas y nacionales, si fuera preciso.

La planta de biogás en La Almunia

Los empresarios piden al Ayuntamiento que impida finalmente la instalación de esta planta a la multinacional BelEnergía que construirá una planta de biogás que ocupará 15 hectáreas de terreno y que tratará 90.000 toneladas de estiércol de gallina al año.

La Asociación de Empresarios del Polígono La Cuesta explica que la ubicación de esta planta no es adecuada: «Nosotros no estamos en contra de las plantas de biogás, pero su ubicación debe respetar medidas sanitarias y no generarnos un perjuicio. Este tipo de industria en los pueblos en los que se ha implantado está generando muchos problemas», señalan.

Ponen el ejemplo de un pueblo próximo, como Remolinos (Zaragoza), para comparar las dimensiones de esta nueva planta en La Almunia. «La planta de Remolinos tiene 1.500 metros, es decir, es 100 veces más pequeña que la que piensan implantar en este polígono. Pues bien, esa planta, pese a estar a un kilómetro de distancia, los vecinos no pueden estar del olor».

José Luis Herrero, presidente de la Asociación de los Empresarios del Polígono de La Cuesta, denuncia que la «instalación de esta planta a escasos 90 metros de nuestros negocios moverá toneladas de excrementos de gallina. Esto generará olores, arrastrará partículas y atraerá insectos. Nuestras actividades son incompatibles con esta circunstancia».

«No va a ser compatible la planta de biogás con el resto de empresas. Este pueblo es fundamentalmente agrícola, y sanitariamente, aunque la legislación no lo impide actualmente, no es éticamente aceptable que la comida esté en un entorno con excrementos», añade.

Empresarios de La Almunia

Otro de los empresarios de La Almunia explica que lleva más de 35 años instalado en el polígono: «Empecé con mi padre. En aquellos tiempos, fue el propio Ayuntamiento el que nos pidió que nos instalásemos aquí, y creamos una empresa de alimentación. Sin embargo, ahora tendremos que abandonarla porque nuestra actividad no puede desempeñarse con este tipo de olores».

«Esta empresa multinacional se va a enriquecer mientras no va a crear más de 20 puestos de trabajo a diferencia de todos los que estamos aquí, que sumamos más de 400 trabajadores. En definidas cuentas, nos dicen que sobramos», añade.

«No es justo. Nosotros estamos mucho antes que ellos generando actividad industrial y económica. Si nosotros hubiéramos sabido estas condiciones, no hubiéramos montado los negocios aquí», explica un mecánico, que su taller se ubica a escasos 150 metros de la entrada de los camiones de la planta.

¿Trato desigual?

«El trato que se le está dando a esta multinacional tampoco nos parece justo. Cualquiera de nosotros pagamos mucho más de IBI que lo que la multinacional pagará de alquiler. Los perjudicados siempre somos las pequeñas empresas», denuncia.

«Por mi nave de 1.866 metros, pago paga 1.600 euros de IBI. Ellos pagarán, por 15 hectáreas, 5.000 euros de alquiler al año en total, y si permanecen cinco años, tienen opción a comprar. Estos números no nos cuadran, teniendo en cuenta que en el pueblo de Calatorao, 13 hectáreas se han vendido por 2 millones de euros para instalar un centro de datos», critica.

Según fuentes del Gobierno municipal de La Almunia, la instalación planteada supondrá «una inversión cercana a los 30 millones de euros». Además, «están previstos 1,7 millones de euros para realizar las obras de urbanización y conexión del polígono industrial La Cuesta con la variante de la carretera A-122».

La Almunia y el biogás

La pregunta que subyace de fondo es por qué esta planta de la compañía BelEnergia, como la otra de Biogas DT (que se instalará también en La Almunia a escasos 200 metros de la población), se hace sin respetar una mínima distancia de seguridad entre el resto de actividades y poblaciones colindantes, que afectan a otros pueblos próximos como Ricla. Los vecinos explican que «en esa ubicación la planta tiene conexión directa con la red de gas».

De hecho, así lo reconoció el propio Ayuntamiento de La Almunia en una nota de prensa en 2023, año en que el Gobierno municipal socialista en funciones anuló por decreto el pleno en el que se votó en contra de dicha instalación, y dio luz verde al proceso administrativo para aceptar el proyecto.

El Ayuntamiento explicaba que el biometano de esta planta se produciría «con un innovador proceso de doble filtrado que lo convierte en gas natural adecuado para ser inyectado en la red general gasística, presente en el propio polígono La Cuesta».