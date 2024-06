Gustavo Tovar, cineasta: «Si en Venezuela las elecciones fueran limpias, la oposición sacaría un 80%»

Gustavo Tovar-Arroyo existe. Escúchenlo. Por más que le pese a la dictadura chavista. Existirá siempre. Sí, siempre. Es la magia que tienen los poetas, que no hay forma de cercarlos. Y el peligro que corren con ellos los tiranos.

El régimen chavista lo sabe. Sabe que la voz del poeta mueve montañas, agita corazones, derriba muras, abrasa cadenas. Por eso, los tiranos quieren terminar cuanto antes la capacidad creadora de Gustavo Tovar y del resto de artistas. Por eso, la mafia los persigue, quiere callarlos, allá donde van. En el caso de este cineasta, su anterior documental Chavismo: la peste del s. XXI, fue prohibido en Venezuela por el Ministerio Público, mientras que recibía el premio de Mejor Documental por el Festival de Cine Infest de Nueva York en 2018. Ya ven, contrastes entre la dictadura y de la libertad…

De esto y de mucho más habla el venezolano en la entrevista que publica este sábado OKDIARIO a un mes de que se celebren las elecciones presidenciales al Palacio de Miraflores el próximo 28 de julio, sobre las que defiende que «si en Venezuela las elecciones fueran limpias, la oposición sacaría un 80% de los votos». Y lo hace desde un paraje único: la Aljafería.

‘La peste’ por Gustavo Tovar-Arroyo

Este año, Gustavo Tovar-Arroyo presenta mundialmente un nuevo documental, compuesto por 15 episodios, titulad0 La peste chavista, considerada por la crítica internacional como la posdata de su anterior trabajo. En estos momentos, se encuentra de gira por España, y entre sus paradas ha recalado por Zaragoza. Le esperan todavía Madrid y Roma.

En esta nueva obra, hablan nuevamente reconocidas personalidades internacionales y españolas, entre las que se encuentran Felipe González, José María Aznar y Mario Vargas Llosa. En definitiva, un relato coral con prestigiosos juristas y activistas, ilustrado con infinidad de imágenes reales que encogen el corazón por la dureza en la que se muestra el hambre, la miseria y la desesperación, mientras advierten de los peligros que atañe el socialismo.

Zapatero: el blanqueo del chavismo

Gustavo Tovar corrige lo que para él es una confusión común: «El socialismo de Venezuela no viene de Cuba, es soviético». Así mismo, las palabras que dedica al ex presidente de España José Luis Rodríguez Zapatero deberían resonar hasta el último confín de nuestro país. Un ex presidente que ha vuelto, pese a su compadreo con el régimen chavista desde sus orígenes, a las arenas del ruedo político junto con Pedro Sánchez.

Algo tan significativo que nos debería hacer reflexionar sobre la complicidad sin complejos que ambos muestran con el terrorismo de Estado, ya sea de los CDR de Cataluña, el pasado de ETA, o la crueldad neobolivariana.

«El ex presidente Zapatero ha sido una figura muy dañina y siniestra, no sólo respecto al blanqueo, sino al impulso del régimen chavista. Una dictadura que es la más corrupta de América Latina, si no la más cruel. Su apoyo pilló de sorpresa al pueblo venezolano», destaca en un momento de la entrevista. «En Venezuela no se respetan los derechos civiles, los políticos, los panaderos, los sacerdotes son perseguidos si no estás de acuerdo con el régimen».

«El presidente Zapatero le ha lavado el rostro, ha encarecido al chavismo, lo ha protegido y en muchos casos ha sido cómplice de crímenes que son perseguidos en la ONU, en La Haya o en la Organización de los Estados Americanos (OEA), como crímenes de lesa humanidad», declara sin titubear.

28 julio: Venezuela y María Corina

Ahora Venezuela está a punto de poder hacer nuevamente historia y deshacerse «del periodo más violento de la historia de las Américas desde su independencia», expresa en la entrevista el cineasta. «Si en Venezuela las elecciones fueran limpias, la oposición sacaría un 80% de los votos», sostiene.

El próximo 28 de julio se celebran elecciones y, pese a que «no son limpias, ni justas ni transparentes, tenemos una oportunidad, porque la fuerza popular es más grande que nunca». Si bien, Gustavo Tovar es consciente que, para vencer de forma pacífica al régimen chavista, perpetuado en el poder desde hace 25 años, «se necesita el apoyo de la comunidad internacional, donde los españoles juegan un papel fundamental».

Este activista defiende con vehemencia que es el momento de las mujeres. Tiene una confianza plena en el liderazgo que María Corina Machado está encarnando: «Es la Agustina de Aragón venezolana. Es una heroína contra el cinismo y el engaño socialista. Está enfrentando la invasión iraní, la rusa, la cubana, la nicaragüense… que ha secuestrado el país».

Una mujer por la que siente admiración profunda, como los millones de compatriotas que en el mundo miran con esperanza las posibilidades de triunfo de su alternativa política, para una patria que no quiere resignarse a perder veinte años más entre corrupción y propaganda.

Una patria que se desangra poblacionalmente. Por un lado, por los crímenes de lesa humanidad que se cometen a diario en el país. Por otro, por el mayor éxodo que protagonizan los venezolanos en el mundo que «ha llevado a exiliarse a ocho millones de personas», de las cuales denuncia que «se le está impidiendo el derecho a voto».

La propaganda soviética del chavismo

Es por eso que Gustavo Tovar advierte de la maquinaria feroz y sanguinaria que acompaña la agenda socialista del chavismo. «Todo es propaganda. Todo es mentira, y quien se sale de ahí es acusado de fascismo», explica sobre la nueva ley que el Gobierno de Maduro aprobó recientemente.

Una ley que nos debe asustar por lo que pueda pasar próximamente en España y que en sí es el arma arrojadiza que se está empleando en toda Europa para neutralizar mediáticamente al que piensa diferente al establisment. «Además, recordemos que los fascistas que ellos señalan, partieron del socialismo. Mussolini fue socialista, Hitler fue socialista», contextualiza.

«Las casas de lujo que aparecen en redes, también es propaganda. Son chavistas. Venezuela no es sólo Caracas, es mar, montaña. Hay apagones diarios, no hay comida. Creer lo que se muestra en redes sociales, es creer que España es sólo el barrio de Salamanca», explica. Y si no se lo creen, lo tienen fácil, queridos lectores. Vean las imágenes de cómo está Venezuela e imaginen cómo puede acabar pronto España, porque los exiliados de allá, son gente venida del futuro de acá…