Feijóo pide una mayoría para Azcón en Aragón: «El voto del enfado es un voto perdido»

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha pedido una mayoría suficiente para Jorge Azcón en Aragón. El líder popular, que ha señalado que «el voto del enfado» no es la opción para poner fin a los problemas, ha esgrimido que el mismo puede convertirse en un «voto perdido» de cara al próximo 8F.

«El voto para hacer mayorías sí que soluciona problemas», ha expresado el jefe del principal partido de la oposición. Lo ha hecho además desde Binéfar, una de las cinco provincias más pobladas de la región de Huesca, durante una visita a una empresa cárnica de la comarca, Fabrin.

Desde allí, el líder del PP que se ha implicado Feijóo ha en la campaña aragonesa para arropar a su candidato, Jorge Azcón, en su camino hacia la reelección, ha puesto énfasis en el enfado que a su juicio tiene la sociedad española con el Gobierno de Pedro Sánchez.

«La gente que está enfadada con el señor Sánchez, con la portavoz del señor Sánchez, la señora Alegría, con todos los casos de corrupción y la falta de servicios públicos en nuestro país, que no utilice el voto para enfadarse sino que utilice el voto para cambiar el Gobierno de España y consolidar el Gobierno de Aragón», ha apuntado.

El líder del PP ha señalado además que esté acostumbrado a ver encuestas pero, en este sentido, ha reseñado que lo que de verdad le interesa es la encuesta definitiva, el recuento electoral. «Todo el mundo aquí en Aragón me dice que va a ganar el señor Azcón y que va a ser el presidente de la comunidad autónoma, y yo le digo que si le vota será así», ha asegurado.

Asimismo, ha comentado que sin embargo, en estas elecciones autonómicas en Aragón, «no basta la percepción». «Si no hay una mayoría suficiente, es evidente que Aragón no ha aprovechado la oportunidad que tiene el domingo de dotarse de un gobierno estable y sólido para los próximos años. Y aquí hay dos posibilidades: el desgobierno de Sánchez, ese es un modelo, y el gobierno de Azcón, ese es otro modelo», ha asegurado el presidente del PP.

En este sentido, Feijóo ha pedido que el próximo domingo 8 de febrero «quien prefiera la presidencia de Azcón, que vote a Azcón. No hay otros subterfugios ni otros atajos, si estás contento, si quieres que Azcón sea el presidente del Gobierno de Aragón, vótale».