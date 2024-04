El drama del transporte en el Aragón despoblado: «Somos empresas pequeñas y los costes asfixian»

En el mundo rural de España, como en las zonas despobladas de Aragón, el transporte es un eje vertebrador imprescindible. Gracias al transporte rural, el día a día en cientos de pueblos en Aragón es posible. Si bien, la burocracia y la tardanza en cobrar las ayudas, hacen que sea una labor muy difícil de asumir por pequeñas empresas que se dedican a esta actividad, destinada tanto a las rutas escolares, como a las líneas regulares de tráfico débil.

Un problema heredado por el actual Gobierno de Jorge Azcón, comprometido con la escuela rural que a los empresarios, por su parte, les urge solucionar. El conflicto arrancó con las condiciones y usos administrativos que hubo en la era de Lambán y que generó quejas recurrentes entre dichas empresas.

En este contexto, esta semana, la Asociación Rural de Empresarios del Autobús (AREABUS), compuesta por dieciséis pequeñas y medianas empresas de las comarcas de Calatayud, Cinco Villas, Daroca, Borja, Aranda y Valdejalón, han lanzado un comunicado en el que alertan de la difícil situación económica que atraviesan.

«Somos empresas pequeñas y los costes nos asfixian», explican. En el comunicado advierten que no pueden «soportar esta situación por más tiempo». Se refieren a la demora habitual del pago efectivo de las subvenciones de las rutas regulares de los pueblos y así mismo a las rutas escolares.

En cuanto a las rutas regulares, las empresas exponen que subsisten gracias a las subvenciones del Gobierno de Aragón, porque generalmente son estas rutas son deficitarias. Sin embargo, la asociación AREABUS alerta que desde 2022 no se han pagado, y que es ahora cuando ha salido la convocatoria, pero queda pendiente las del pasado año y la actual.

Desde el departamento de Fomento, Vivienda, Movilidad y Logística, liderado por Octavio López, informan a OKDIARIO que están en el proceso de recibir las solicitudes de las empresas.

Las ayudas del pasado 2023 al transporte en el medio rural en Aragón, no se pudieron convocar porque no había partida presupuestaria con fondos prevista y, por lo tanto, el actual Ejecutivo, tras la conformación de Gobierno a finales de agosto, no tuvo tiempo suficiente para llevar a cabo las modificaciones presupuestarias necesarias. Desde el actual Ejecutivo aseguran que se abonarán en el plazo más breve legalmente establecido todas las ayudas pendientes íntegramente.

Las ayudas a las rutas escolares

Estos empresarios lamentan así mismo la demora de las ayudas en las rutas escolares, que ascenderían a un millón de euros. Según cifras de AREABUS, se tratará de «alrededor de cincuenta rutas con pequeñas y medianas empresas», lo que significa medio centenar de chóferes y una veintena de monitoras que acompañan una media de mil doscientos niños que acuden a los centros educativos.

Desde la consejería de Educación del Gobierno de Aragón, explican que al iniciar el curso sin licitación, es decir, sin contrato, debido a la herencia del anterior Ejecutivo del cuatripartito de izquierdas, liderado por Javier Lambán, la tramitación para el pago a las empresas de transporte en la provincia de Zaragoza es más lenta de lo que les gustaría.

«Cada convalidación requiere un informe del Servicio Provincial de Educación, un informe de los servicios jurídicos, de la interventora general, el acuerdo del Consejo de Gobierno y posteriormente el pago por parte de la Tesorería del Gobierno de Aragón», detallan desde el departamento a OKDIARIO.

Según ha podido conocer este diario, el actual Gobierno ha pagado ya hasta diciembre, y en el próximo Consejo de Gobierno, que se celebrará la próxima semana, se autorizará el pago de enero y de febrero, por lo que sólo restaría el mes de marzo.

Precisamente, el Ejecutivo de Jorge Azcón quiere cambiar la lenta dinámica burocrática que hace insufrible para muchas empresas del sector el modo de trabajo, siempre a la espera de recibir tarde las ayudas.

Por ello, el próximo jueves se celebrará una reunión entre la consejería de Educación y las empresas de transporte. Tal y como adelantan fuentes del Gobierno, ya se está trabajando en el pliego de condiciones para el nuevo contrato de cara al próximo curso, en el que habrá además una actualización de precios.

El transporte rural escolar

En la actualidad, en la provincia de Zaragoza, hay 258 líneas que llevaban operando sin contrato en los dos últimos cursos escolares. Lo que significa que sólo hasta diciembre, el aumento general, por cada una de las rutas, «va a suponer en torno a un 6,7% más de los presupuestado desde que se inició el curso», informan desde la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, que lidera la popular Claudia Pérez Forniés.

Como consecuencia, el departamento de Educación ha tenido que inyectar «más de un millón y medio de euros a los servicios provinciales» para hacer frente a los gastos ordinarios de transporte de este inicio de curso.

La escuela rural en Aragón

El actual Gobierno del bipartito PP y Vox en Aragón ha incrementado las ayuda al trasporte de ayudas y comedor en el ámbito rural un 70%, por un importe global de 1,4 millones de euros, garantizando así la equidad en el modelo educativo.

Según datos oficiales del Gobierno de Aragón, más del 95% de las localidades tienen menos de 5.000 habitantes, donde están la mitad de los centros educativos y estudian el 17% del alumnado de la comunidad.

Hay que tener en cuenta que para abrir una ruta escolar son necesarios al menos seis niños. Si no hay tantos niños y no hay centro educativo en el municipio, la solución que la Administración propone son conceder ayudas individualizadas al transporte. Es decir, se compensa a los padres.

La apuesta por la escuela rural del actual Ejecutivo autonómico es indudable y los datos lo corroboran. En este curso, se mantienen abiertas 51 escuelas abiertas, con seis alumnos o menos. De estas escuelas abiertas, 19 se encuentran en la provincia de Zaragoza, 17 en la de Huesca y 15 en Teruel.

Además hay que celebrar que se han reabierto dos escuelas, en Jaulín (Zaragoza) y Alacón (Teruel), ambos con algo más de 200 habitantes en cada pueblo.