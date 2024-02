El polémico video del medio rural que encoleriza a la izquierda de Aragón

El video del Gobierno de Aragón sobre el medio rural ha despertado ampollas en la izquierda. El spot publicitario para impulsar el retorno a los pueblos, que recrea imágenes antiguas de las escuelas y oficios casi perdidos, ha terminado por encolerizar al PSOE.

La izquierda y especialmente el PSOE ha acusado a Vox de rememorar el franquismo a través de este polémico vídeo del mundo rural en Aragón que anima a volver al pueblo, impulsado por el área de Justicia, Despoblación y Cohesión Territorial, liderada por Alejandro Nolasco.

Desde hace semanas, este video del medio rural se emite en la Televisión Pública de Aragón. Justo el mismo tiempo que la izquierda lleva criticándolo en redes sociales. Este viernes, el diputado socialista Darío Villagrasa ha formulado una pregunta al vicepresidente del Gobierno y consejero de Justicia, Despoblación y Vertebración Territorial, Alejandro Nolasco, sobre cuál era su opinión al respecto.

El vicepresidente le ha dado un repaso al socialista con humor e ironía, criticando al diputado socialista que le diera tanta relevancia a un video cuando, según Nolasco, «ustedes no han hecho nada contra la despoblación. En concreto en su pueblo, Bujaraloz, donde se han perdido unas 50 personas».

De tal forma que la sesión de las Cortes de Aragón se ha convertido en una clase pedagógica de interpretación de cine. Al menos eso parecía con la discusión que ha generado el PSOE contra este video.

«Los juicios estéticos son siempre subjetivos por lo que ya siento que no le haya gustado nada», ha contestado a Villagrasa. «Señor Nolasco no me ha gustado a mí, ni a ningún aragonés ni tan siquiera al Gobierno de Aragón que ha retirado su emisión de la televisión autonómica. Ustedes relacionan un pueblo del siglo pasado, no tiene nada que ver con los pueblos de vanguardia del medio rural», ha espetado, «espero que les hayan hecho un barato».

Sin duda, en el ambiente de la izquierda se apreciaba el resentimiento porque no hacía ni 24 horas que el bipartito de Gobierno había logrado derogar la Ley de Memoria Democrática que había aprobado el Ejecutivo socialista de Javier Lambán.

👏 #Aragón es más libre hoy que ayer Lo dijimos en campaña y demostramos que cuando @vox_es está en los gobiernos se CUMPLE con el programa de VOX. 👉 Hoy hemos derogado la liberticida y sectaria Ley de Memoria Democrática de Aragón #VOXCumple 🟢👍 pic.twitter.com/sTxJv1MyqT — Alejandro Nolasco (@_a_nolasco) February 1, 2024

Mientras el socialista mostraba a la Cámara unos fotogramas del vídeo, Nolasco le ha contestado que «su referente cultural son los Simpson, que los cita siempre, aunque se que usted tiene una cultura cinematográfica más amplia», lo que ha despertado las risas en la bancada conservadora.

El aula rural del video inagurada por el PSOE de Aragón

El socialista ha insistido en criticar que el aula mostrada en el video «era franquista». Algo que el vicepresidente le ha contestado con un soberano zasca: «A mí me sorprende que usted que es aficionado al cine no haya entendido qué significa el spot. Precisamente esa aula lo que representa es el pasado, está vacía, porque evidentemente se ha ido. Un aula que, por cierto, inauguró Eva Almunia en el año 2006 bajo el Gobierno de Marcelino Iglesias. Así que claro, es el museo pedagógico de Aragón».

«Después hay una referencia a los oficios que se están perdiendo, porque no hay relevo, por ejemplo, de panaderos, herreros, etc.», ha explicado mencionando las imágenes que aparecen en el spot. «El tractor parado es un símil, de que vuelve de nuevo a la vida», ha añadido.

«Tal vez es muy sutil para ustedes, igual no lo han entendido, pero tranquilo, haremos más videos», ha continuado el vicepresidente, al tiempo que le ha propuesto a Villagrasa que dirija el próximo video del mundo rural en Aragón.

El mensaje del vídeo rural de Aragón

El mensaje en cuestión que trasmite el vídeo impulsado por la consejería de Despoblación, Justicia y Vertebración Territorial no deja margen de dudas. OKDIARIO lo reproduce a continuación.

«La cultura, el dinamismo y la vida. Aragón está lleno de oportunidades para quedarse en el territorio, prosperar y labrarse un futuro, porque aquí vamos de propio. Para los que están aquí y no se vayan, para los que vengan de fuera se queden. Llénate de un mundo de posibilidades, de caminos por recorrer en una tierra de raíces sólidas y en la que vivir. Llenos de orgullo, llénate de Aragón».