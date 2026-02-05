Cielo muy nuboso en toda la provincia de Zaragoza, con precipitaciones débiles que podrían intensificarse en el sistema Ibérico. Las temperaturas ascenderán, especialmente en el este del valle del Ebro, mientras que el viento soplará flojo a moderado. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: nubes y lluvias con viento fresco

El cielo se despereza lento en Zaragoza, donde la jornada de hoy se presenta marcada por un manto gris que promete lluvias a lo largo del día. Desde la madrugada, las primeras gotas podrían hacer su aparición y a medida que avance la mañana, la probabilidad de chubascos se intensificará. Con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 9 grados, la sensación térmica se sentirá más fresca, especialmente con un viento del sureste que soplará a 25 km/h, dejando un ambiente algo cargado.

Ya por la tarde, el panorama no mejorará mucho, ya que las nubes continuarán dominando el cielo y la posibilidad de lluvia se mantendrá alta. Las temperaturas alcanzarán un máximo de 17 grados, pero la sensación térmica podría ser más baja, rondando los 16. Con la puesta del sol a las 18:23, los zaragozanos deberán prepararse para una noche húmeda y fresca, donde el viento podría intensificarse con ráfagas de hasta 35 km/h.

Calatayud: nubes grises y lluvias intensas

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza con un ambiente fresco, donde la temperatura apenas alcanza los 9 grados, mientras el viento del sur sopla con fuerza, creando una sensación térmica aún más baja. A medida que avanza el día, la probabilidad de lluvia se eleva al 100% y las primeras gotas podrían comenzar a caer antes del mediodía.

La tarde promete ser aún más intensa, con lluvias continuas y rachas de viento que podrían superar los 60 km/h. La temperatura máxima apenas alcanzará los 16 grados, mientras la humedad se siente agobiante, con picos del 85%. Es un día para no olvidar el paraguas y estar preparado para un cambio brusco en el tiempo.

Tarazona: cielos nublados con lluvias intermitentes

El tiempo se presenta con cielos mayormente nublados y temperaturas que oscilarán entre los 6 y los 16 grados. A lo largo de la mañana, se prevén algunas lluvias que podrían continuar hasta la tarde, acompañadas de un viento moderado del sur que podría alcanzar ráfagas notables.

Es un día ideal para disfrutar de un paseo bajo la suave brisa, aprovechando el ambiente tranquilo que invita a realizar actividades al aire libre. No olvides llevar un paraguas por si acaso, pero en general, será un buen momento para salir y disfrutar de la jornada.