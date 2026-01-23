Azcón anuncia más rebajas fiscales para los jóvenes y más de mil viviendas nuevas cada año en Aragón

Jorge Azcón, candidato a la reelección del Partido Popular a la Presidencia del Gobierno de Aragón, ha destacado la vivienda como de sus grandes compromisos de campaña. El líder del PP, que ha anunciado que rebajará la fiscalidad a los jóvenes que decidan comprarse una casa, se compromete a construir al menos mil inmuebles nuevos cada año en la región.

Incrementar el «ritmo de vivienda». Ese es y será uno de los grandes compromisos del líder de los populares de Aragón en la campaña electoral que ha arrancado en la mañana de este viernes. Y mismo objetivo, además, con el que pretende contrarrestar los dos únicos modelos de gestión que ha habido en la región -PSOE y PP-.

Para Azcón, resulta vital que desde el Gobierno autonómico haya un compromiso certero para con los jóvenes. Un colectivo, que ha destacado se enfrenta a las mayores dificultades para acceder a una vivienda. En este sentido, se ha comprometido con la reducción del impuesto de transmisiones patrimoniales en hasta un 50% para aquellos jóvenes menores de 35 años que adquieren un inmueble por un precio inferior a 225.000 euros.

El líder popular, que ha puesto de manifiesto la gestión de su Gobierno, ha destacado que, frente a las 86 viviendas que construyeran los socialistas en los 8 años que duraron sus gobiernos, han sido casi 3.000 las viviendas públicas que ha construido el PP en casi dos años y medio que ha durado su legislatura. Un ejemplo, ha apuntado, que «avala el buen trabajo» de los suyos.

«Creo que estamos haciendo la mejor política de vivienda que se está haciendo en España», ha destacado Azcón comparando la situación con el resto de comunidades autónomas. Con todo, ha reseñado que uno de los grandes propósitos para la próxima legislatura será la construcción «de no menos de mil viviendas nuevas cada año».

Elecciones «en solitario»

Azcón ha llamado también a aprovechar la oportunidad de unas elecciones que se celebren «en solitario» para hablar únicamente de Aragón. «El PP quiere que en estas elecciones hablemos de Aragón, hablemos de las oportunidades que tiene esta comunidad autónoma; que hablemos de lo que tiene que mejorar en Aragón pero que nos demos cuenta de que la oportunidad que tenemos de que estas elecciones se celebren en solitario», ha asegurado.

Con todo, ha destacado además que en estos comicios no vayan a ser en clave nacional. Ello, en tanto que no se presenten ni el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ni el líder de Vox, Santiago Abascal. Sólo disputarán la candidatura a la Presidencia regional sus nominados: Pilar Alegría (PSOE) y Alejandro Nolasco (Vox), de quien ha recordado formó parte del Ejecutivo autonómico hasta su ruptura definitiva en julio de 2024.

Contra la «improvisación» de Puente

La de estas elecciones será, sin embargo, una campaña electoral «atípica» en tanto que ha arrancado sin el tradicional acto de pegada de carteles de los candidatos. Un hecho que, debido a la declaración de los tres días de luto oficial a causa de los trágicos accidentes ferroviarios en Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) que se han saldado con 46 víctimas mortales, llevaron a la suspensión de las agendas oficiales.

Trasparencia y diligencia, ha destacado Azcón que sean dos de las responsabilidades que, a su juicio, debería asumir el Ministerio de Transportes, y por ende su máximo representante, Óscar Puente. «Es una improvisación inaceptable», ha asegurado, lo que han vivido estos días los españoles que no entienden todavía lo sucedido.

En este sentido, ha reseñado que una vez terminado y respetado el luto, «ha llegado el momento de exigir». «Que la investigación sea más transparente y mucho más rápida de lo que está siendo hasta ahora», ha destacado. «Es clave», ha asegurado, «porque si no sabemos las causas de ese accidente pueden volver a repetirse».

Para Azcón, la lucha por su permanencia al frente del Gobierno autonómico estará enmarcada también dentro de una «campaña especial» al ser la primera vez que en la región aragonesa se celebren unas elecciones autonómicas independientemente de otras comunidades. «Hoy, todo el foco va a estar centrado en Aragón», ha reseñado.