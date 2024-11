La alcaldesa de Villafranca: «Hemos sacado a los ancianos de la residencia como hemos podido por el fuego»

Volga Ramírez es la alcaldesa de Villafranca de Ebro, un pueblo de la provincia de Zaragoza que este viernes ha saltado a las noticias nacionales por un trágico suceso: un devastador incendio en la residencia de ancianos de la localidad ha acabado con la vida de 10 personas residentes.

La alcaldesa de Villafranca de Ebro, junto a su marido Carlos, han sido dos personas claves para lograr la pronta evacuación de los internos tras el incendio en la residencia. Ellos, junto a las dos cuidadoras que estaban en el turno de noche y otros vecinos que se han prestado a ayudar, han comenzado las labores de desalojo hasta que el equipo de Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza han llegado al lugar del suceso.

La alcaldesa de Villafranca y la residencia

El teléfono de Volga Ramírez empezó sonar a las cinco de la madrugada de este viernes. La alcaldesa y su marido, Carlos, dormían cuando fueron alertados por los servicios de emergencia del 112 avisándoles que se había desatado un incendio en la residencia de Jardines de Villafranca, donde se encontraban internas 69 personas con problemas de demencia y mentales, en edades comprendidas entre los 25 y 90 años.

Tras horas de incertidumbre y mucha tensión, la tristeza ha asolado al pueblo. Volga Ramírez y su marido comparten, en esta entrevista a OKDIARIO, la dura experiencia vivida en aquellas horas agónicas de madrugada, en las que se han entregado en cuerpo y alma para evitar que la tragedia fuera mayor. Su rápida y decidida intervención, coordinada con el resto de trabajadores de la residencia y vecinos que se han prestado a dar su ayuda, han logrado salvar muchas vidas gracias a las prontas labores de evacuación.

Esos primeros momentos han sido capitales, debido a que la gran nube de humo había invadido una de las alas de la residencia, motivo por el cual han muerto 10 internos.

«Era el deber en la residencia»

«No hicimos más que lo que debíamos hacer. Ha sido lo peor que me ha pasado en los nueve años que llevo como alcaldesa en el Ayuntamiento, desde un brote de agua contaminada que tuvimos en el pueblo», ha expresado Volga Ramírez a las puertas de su casa.

«Los hemos sacado como estaban. Algunos medio desnudos, otros en pañal… Todo el pueblo se ha volcado, así como bomberos, guardia civil, protección civil, Cruz Roja, Gobierno de Aragón… Lo agradecemos mucho», recuerda.

«Había un caos tremendo, hemos hecho lo que hemos podido. Las chicas que estaban trabajando los iban sacando, y nosotros los íbamos poniendo en sillas de ruedas, otros andando descalzos. Los sentábamos en la calle, los sentábamos en sillas y los tapábamos con mantas. Las cuidadoras han dado su vida por los internos», relata su marido Carlos.

«En la zona en la que entré no había ya mucho humo. En el coche llevaba dos mascarillas, y las saqué. Una se la di a un guardia», ha añadido. «Después me han echado desde el operativo por seguridad, me han dicho que no podía estar ahí», añade.

Muchos de los residentes tenían relación con los vecinos del pueblo. De hecho, uno de ellos iba todos los domingos a misa: «Esto ha sido una desgracia muy gorda. Nos ha tocado a todos el corazón», lamenta la alcaldesa.

La causa del incendio en la residencia

En estos momentos, se desconoce las causas que originaron el incendio. Los servicios de Criminalística de la Guardia Civil se encuentran en este momento investigando lo sucedido. Han advertido que se decretará el secreto de sumario y que «tienen largo trabajado por delante».

Sin embargo, la primera hipótesis la ha lanzado El Heraldo de Aragón, señalando que «una residente podría haber estado fumando en su habitación mientras recibía oxígeno, lo que habría acelerado las llamas, provocando que se extendieran rápidamente por la estancia».

🚨Estamos trabajando en el esclarecimiento de las causas del incendio en la residencia de mayores Jardines de Villafranca de Villafranca de Ebro. ⚫Desde la Guardia Civil de Zaragoza queremos mostrar nuestras condolencias a la familia de las diez personas fallecidas pic.twitter.com/W0uFJylrMW — GuardiaCivilZaragoza🇪🇸 (@guardiacivilzg) November 15, 2024

Por su parte, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, que rápidamente se ha trasladado al lugar de los hechos a primera hora de la mañana, ha decretado este sábado día de luto en honor a la memoria de los fallecidos. Además ha prometido una rápida investigación que pueda determinar las causas del suceso, así como la revisión de los permisos y licencias del centro por parte de la administración.