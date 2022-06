Zapatero alardea del robo de los ERE del PSOE andaluz: «¡Orgullo por Chaves y Griñán!»

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha alardeado este miércoles sobre dos de los hombres que pasarán a la historia de Andalucía… pero por su corrupción: los ex presidentes de la Junta de Andalucía Manuel Chaves y José Antonio Griñán, cabecillas de la mayor trama de corrupción de la democracia española, el ‘caso ERE’. Sin embargo, en un mitin de campaña para apoyar al candidato socialista Juan Espadas, Zapatero ha dicho sentir «orgullo» por ellos.

«Orgullo de todas las personas que han liderado Andalucía. Orgullo de todos los presidentes y presidentas. Orgullo de Escuredo, orgullo de Manolo Chaves, orgullo de Griñán, orgullo de de la Borbolla, orgullo de Susana Díaz. ¡Orgullo!», ha señalado Zapatero. Lo peor es que esto motivó una ovación de los asistentes y que parte del público se puso en pie a aplaudir.

«Y por eso vamos a volver a ganar el futuro en Andalucía con un hombre íntegro como Juan Espadas», ha aseverado el ex presidente, que ha declarado su «orgullo extraordinario» por «todas las personas que han liderado Andalucía, todos los presidentes».

Zapatero ha agregado que sabe que «todos esos presidentes pasarán a la historia como los que cambiaron Andalucía», y que son «personas honestas personalmente», por lo que ha llamado a los militantes socialistas a sentirse «orgullosos de los compañeros veteranos, de los que construyeron el PSOE de Andalucía, de los que el 28 de febrero» histórico de 1980 «hicieron lo mejor de la Andalucía contemporánea» con aquel referéndum por la autonomía. «Mereció la pena porque cambiamos esta tierra y cambiamos España», ha proclamado el expresidente del Gobierno.

El que fuera secretario general del PSOE ha comenzado su intervención señalando que acudía a este acto «por lealtad y por convicción», por «lealtad» a su partido, del que ha afirmado sentirse «plenamente orgulloso», y hacia Andalucía, que «representa la mejor manera de conocer la España democrática, de la ambición de la igualdad», que fue una «tierra abandonada, olvidada históricamente, que se puso en pie democráticamente» en el referéndum por la autonomía del 28 de febrero de 1980, cuando «dijo que no iba a tirar la toalla, y aquí todos iguales».

En la democracia, Andalucía «cambió radicalmente», pasando «del olvido, el analfabetismo, la marginación, la falta de servicios», a una comunidad «moderna, de igualdad», con acceso a suministros como el agua y la electricidad, que construyó «universidades modernas» y recibió el AVE, ha continuado relatando Zapatero.

Un Zapatero que no ha debido estar muy atento tampoco este miércoles a las noticias, toda vez que, sólo en la jornada de hoy, han sido imputados 26 ex altos cargos de la Junta socialista de Andalucía, entre los que hay hasta cinco ex consejeros. El ex presidente del Gobierno, sin embargo, está «orgulloso» de ello.