Vox pide a la Cámara de Cuentas «fiscalizar» el gasto en «inmigración ilegal masiva» en Andalucía

Vox Andalucía ha anunciado este viernes que pedirá a la Cámara de Cuentas de Andalucía que «fiscalice el dinero» que de «manera directa o indirecta va destinado a cubrir la inmigración ilegal, masiva y desordenada» en la comunidad.

El portavoz de Vox en el Parlamento andaluz, Manuel Gavira, ha denunciado que cuando un menor inmigrante llega a Andalucía, cumple la mayoría de edad y deja de ser tutelado por la administración autonómica, «tiene una preferencia en las ayudas contributivas y no contributivas frente a un joven andaluz que no puede acceder a ellas».

«El que viene de fuera tiene preferencia y eso es lo que queremos cuantificar, por eso vamos pedir a la Cámara de Cuentas la fiscalización de ese gasto», ha sostenido Gavira en declaraciones a la prensa en Sevilla.

Este miércoles, el Parlamento andaluz rechazó una proposición no de ley de Vox en la que reclamaba el «cierre» de los centros de menas y un principio de «prioridad nacional» en las ayudas autonómicas. Todos los grupos parlamentarios votaron en contra de la iniciativa (PP, PSOE, Por Andalucía y Grupo Mixto-Adelante Andalucía).

Gavira ha acusado a la Junta de Andalucía de eludir «los temas que le puedan causar el más mínimo desgaste» al PP de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones autonómicas, previstas para junio de 2026.

«Prefieren que el desgaste lo sufran las niñas violadas, los ancianos atacados y las mujeres agredidas. El PP y el PSOE no sólo financian esta inmigración ilegal, masiva y desordenada a nuestra nación, sino que, además, desprecian a las víctimas, porque saben que su testimonio sería un golpe a la línea de flotación de sus políticas en materia de inmigración. Las quieren silenciadas y calladas. Y ahora se han sacado de la manga la palabra polarización. Polarizar, al parecer, es denunciar lo que está pasando», ha rematado Gavira, que ha tildado a populares y socialistas de «falsos» e «hipócritas».

Por su parte, el diputado nacional de Vox por Granada, Jacobo Robatto, ha denunciado este viernes el aumento de los casos de menas de origen marroquí que están siendo abandonados a las puertas de comisarías, puestos de Guardia Civil y centros de menores «argumentando que están en situación de desamparo para beneficiarse de las ayudas y de la tutela de las instituciones públicas españolas».

«Estamos hablando de un fraude en toda regla porque, según los informes de la Policía, son los propios familiares los que abandonan a estos menores para conseguir el reagrupamiento familiar y beneficiarse de todas las prestaciones que las instituciones otorgan a los menas», ha indicado Robatto, que ha aludido a la última memoria anual de la Fiscalía General del Estado, presentada la semana pasada

El diputado ha recordado además que la situación se «agravará» en las próximas fechas «con el reparto de otros 677 menores no acompañados entre las distintas provincias andaluzas» llegados desde Canarias, Ceuta y Melilla.

Robatto ha apuntado que este mismo verano dos marroquíes fueron detenidos por abandonar a un menor de 17 años, sobrino de uno de ellos, en una comisaría de Granada con la intención de simular una situación de desamparo y forzar su ingreso en un centro de menores de la Junta de Andalucía, todo ello para conseguir ayudas sociales y facilitar en el futuro la reagrupación familiar del resto de parientes residentes en Marruecos.