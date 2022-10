Vox defiende a OKDIARIO Andalucía de los vetos de Teresa Rodríguez: «Nosotros atendemos a todos»

Teresa Rodríguez, líder de Adelante Andalucía, se niega a responder a las preguntas de OKDIARIO en las ruedas de prensa que se celebran cada miércoles en el Parlamento de Andalucía. Algo que sólo hace su grupo y únicamente con OKDIARIO. Este periódico ha cuestionado a Manuel Gavira, líder de Vox Andalucía, por estos hechos, y su respuesta ha sido inequívoca: «Nosotros respondemos a todos los medios».

«Cuando uno de Vox está en una rueda de prensa la gente se queja. Dicen no es que en Madrid hacéis no sé qué, o en Castilla y León hacéis no sé cuantos… ¿Hay alguno aquí a los que yo no haya atendido? Nosotros atendemos a todos los medios de comunicación en Andalucía. Evidentemente, queremos que deis información veraz, y cuando no la habéis dado veraz hemos intentado aclarar la situación para que rectifiquéis. Y en algunos casos se ha hecho, y lo agradecemos», ha explicado Gavira en sede parlamentaria.

«Nosotros nos sentamos aquí y respondemos a todos. No tenemos que ponerle vetos a alguien», ha argumentado Gavira, que de este modo apoya a los periodistas de OKDIARIO que son vetados cada miércoles por Adelante Andalucía, una formación que curiosamente tilda de «fascista» a cada partido, político o medio que no piense como ellos.

De hecho, lo que Teresa Rodríguez ha esgrimido en alguna ocasión para no responder a nuestras preguntas es, directamente, que si responde a las cuestiones de OKDIARIO la «amenazan» por la calle. En otra ocasión, directamente insultó a los periodistas de este periódico asegurando que no hacen periodismo sino que «difunden bulos», curiosamente alguien que niega que los inmigrantes cometan en proporción más delitos que los españoles, que calla y blanquea las brutales agresiones de los taxistas a los conductores VTC en Andalucía o que apoya a la actriz María León frente a la Policía Local de Sevilla. Pero los bulos no los lanzan ellos.