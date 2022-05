El PSOE Andaluz (PSOE-A) de Juan Espadas no deja de aludir a Vox como la «ultraderecha», intentando azuzar a la izquierda y generar miedo entre sus votantes. Sin embargo, desde Vox han sido muy claros con el candidato socialista a la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas del próximo 19 de junio: acabarán «con todos los chiringuitos» y los «enchufados», entre los que se encuentra, como le han recordado, su mujer, Carmen Ibanco, que si Vox llega al Gobierno andaluz, «irá a la calle».

A través de un comentario en redes sociales, Vox Andalucía ha asegurado: «El que tiene miedo eres tú, Espadas. Sabes que gobernaremos y que acabaremos con todos los chiringuitos socialistas que el candidato del PP no ha querido eliminar. Y también sabes que los enchufados, entre los que está tu mujer, se irán a la calle. Tic, tac».

El que tiene miedo eres tú, Espadas. Sabes que gobernaremos y que acabaremos con todos los chiringuitos socialistas que el candidato del PP no ha querido eliminar. Y también sabes que los enchufados, entre los que está tu mujer, se irán a la calle. Tic, tac. #19deJunio pic.twitter.com/DEVPS9QzDo — VOX Parlamento de Andalucía (@AndaluciaVox) May 17, 2022

Con ello, Vox se defiende de los constantes ataques de una izquierda que, ante el claro auge del partido cuya candidata el 19 de junio será Macarena Olona, se está limitando a calificar a sus rivales políticos en los comicios, inventándose tramas de corrupción en el PP y atacando con nimiedades y faltas de respeto a Vox.

Las encuestas no pueden ser más claras. El PP arrasará al PSOE, aunque no podrá gobernar en solitario, por lo que todo apunta a un pacto de gobierno entre Vox y PP, a no ser que la izquierda se aliara para abstenerse y así evitar la entrada de los de Santiago Abascal y Macarena Olona en San Telmo. Sea como fuere, lo que reflejan las encuestas y sondeos es la nueva debacle del PSOE en Andalucía, que aún no ha dado por perdida la batalla y se aferra al bulo y a la descalificación para arañar votos de cara a las elecciones autonómicas que se celebrarán en poco más de un mes.