La víctima del maltratador que ha cambiado de sexo: «Se ríe de todos, sigue con su vida de hombre»

La mujer de Sevilla maltratada por su ex pareja, que ha cambiado de sexo tras ser condenado a 15 meses de cárcel, ha denunciado este martes que su agresor «se burla de la Justicia» y «se ríe de todos» con esta maniobra destinada exclusivamente a «no volver a entrar en prisión». Cándido, ahora Candy en el Registro Civil, ya pasó 18 meses entre rejas por malos tratos a una pareja anterior. «Dice que es mujer pero sigue haciendo su misma vida de hombre».

Ahora, tras la última denuncia de la víctima, agredida en el portal de su casa, el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Sevilla que llevaba el caso se apartó al entender que ya no es competente porque «el sexo de la persona denunciada ha cambiado». El juez se inhibió en favor de un juzgado de instrucción no especializado y sigue los ritmos de la justicia ordinaria, por lo que todavía no se ha adoptado ninguna medida para protegerla.

En declaraciones a los medios, Rosa ha lamentado que las autoridades judiciales concedan «credibilidad» al cambio de sexo de su ex pareja, que también es padre de sus dos hijos. «Es totalmente increíble», ha señalado a las puertas del Juzgado de Instrucción nº 14 de Sevilla, a donde ha acudido con motivo de la denuncia que su ex ha presentado contra ella. Cándido, ahora Candy, le acusa de presuntas presuntas amenazas y coacciones. Rosa sostiene que la denuncia es «falsa» y que sólo responde a su denuncia previa por presunta violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato. «Me ha hecho la vida imposible. Vivo en un infierno». El juicio estaba fijado para este martes, pero ha quedado suspendido.

La pasada semana, el abogado de la mujer presentó un recurso contra la inhibición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 por «fraude de ley». «Es un mecanismo torticero de defensa para intentar un cambio de rol de maltratador a víctima», ha recalcado este martes.

La Ley Trans establece que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la Ley contra la Violencia de Género. El caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo, que sería juzgada como violencia doméstica, según apuntan fuentes jurídicas a Efe.

Indulto al Gobierno

Rosa rompió la relación con su ex hace cinco años debido a los malos tratos, tanto psicológicos como físicos, a los que la sometió durante una década. En 2014, a la víctima se le concedieron varias órdenes de protección frente a su agresor, que incumplió en numerosas ocasiones, hasta que en 2019 fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas.

El 11 de septiembre de 2023, una vez que la condena fue firme, un juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero de momento la ha esquivado gracias a una petición de indulto al Gobierno de Pedro Sánchez.

Dada la magnitud del caso, la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad de la Junta de Andalucía, Loles López, ha sido preguntada este martes al respecto. «Cuando una ley se hace a la carrera y sin escuchar a todas las partes no se beneficia ni a los transexuales ni se protegen los derechos de las mujeres víctimas de violencia de género», ha manifestado en declaraciones a los medios con motivo de la reunión de las comisiones provinciales de seguimiento contra la violencia de género en el Instituto Andaluz de la Mujer (IAM).

Además, López ha defendido la necesidad de «conjugar el legítimo derecho que tienen las personas trans con la prevención y protección a las mujeres víctimas de violencia de género». Para ello, la ley «hay que hacerla muy concienzudamente, escuchando a todas las partes y teniendo encima de la mesa todos los informes. Cuando no se hace así, al final a los trans no se le dan sus legítimos derechos y se les quita el derecho tan importante de protección y prevención a las mujeres víctimas de violencia de género», ha concluido.