La víctima del maltratador que cambió de sexo recurre el auto del juez por «fraude de ley»

El abogado de la mujer maltratada por su ex pareja, que ha cambiado de sexo en el Registro Civil tras ser condenado a 15 meses de cárcel, ha presentado un recurso contra la inhibición del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Sevilla argumentando que se ha producido un «fraude de ley». Tras la última denuncia de la víctima (agredida en el portal de su casa por Cándido, su ex, ahora Candy), el juzgado que llevaba el caso se apartó al entender que ya no es competente. «El sexo de la persona denunciada ha cambiado, siendo ahora el de mujer», recalcó el auto.

Ahora, la última denuncia de Rosa se tramita en un juzgado de instrucción no especializado y sigue los ritmos de la justicia ordinaria, de modo que todavía no se ha adoptado ninguna medida para protegerla.

En un comunicado, el abogado José Antonio Sires ha informado de que se ha presentado el recurso argumentando que «la rectificación de la mención registral relativa al sexo y, en su caso, el cambio de nombre», no deben alterar el régimen jurídico de una persona, que ha de responder en las mismas formas a los delitos cometidos.

La defensa de la víctima viene denunciando que el cambio de sexo del maltratador es un intento de «fraude» para ser encausado por un juzgado convencional y no por uno específico de violencia de género, que conlleva penas más severas.

La Ley Trans impulsada por Irene Montero establece que las agresiones machistas denunciadas antes de que un hombre cambie su sexo en el Registro Civil se juzgarán aplicando la Ley contra la Violencia de Género. El caso es distinto si la agresión se ha producido después del cambio de sexo, que sería juzgada como violencia doméstica, según apuntan fuentes jurídicas a Efe.

Cabe recordar que, según detalló su defensa, la víctima rompió la relación con su ex hace cinco años debido a los malos tratos, tanto psicológicos como físicos, a los que la sometió durante una década. El acusado fue condenado a 15 meses de cárcel por un delito de quebrantamiento de condena y otro de amenazas. Ya había pasado 18 meses en prisión por malos tratos a otra pareja.

El 11 de septiembre de 2023, una vez que la condena fue firme, un juzgado ordenó su ingreso inmediato en prisión, pero de momento la ha esquivado gracias a una petición de indulto al Gobierno. Poco antes de recibir esa sentencia, el agresor registró formalmente su cambio de sexo. Pudo hacerlo sin problemas ya que en el Registro Civil no piden ningún certificado de antecedentes penales para su tramitación.

Fraude de ley

Entiende el letrado que el condenado por estos hechos ha querido «bordear» la norma y no tiene dudas de que el cambio de sexo fue «simulado, y, por tanto, se hizo en fraude de ley.

El acusado se ha cambiado de sexo registral contando con antecedentes penales en materia de violencia de género y ha sido denunciado por hechos similares al poco tiempo de solicitar la rectificación, «aduciendo que la Ley de Violencia de Género no le es aplicable» al ser ahora una mujer.

Por ello, se ha interpuesto recurso de reposición contra el auto del 14 de agosto que pide revocar la inhibición para enviar el caso al Juzgado de Instrucción de Sevilla, reclamando que la Fiscalía actúe de oficio para salvaguardar los intereses de la víctima.