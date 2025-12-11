Los policías se querellan contra Belarra por acusar de «asesinato racista» a los agentes de Torremolinos

El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha registrado una querella contra la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que tras la muerte de un hombre por un infarto durante una detención en Torremolinos (Málaga) acusó a los agentes de «asesinato» y pidió el cese de la «violencia policial racista». Según ha informado el SUP, la querella se ha presentado ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo.

«Decir que mueres de un infarto mientras la Policía te detiene es lo mismo que decir que las mujeres mueren a manos de su pareja mientras les dan una paliza. No son muertes, son asesinatos y esto violencia policial racista que hay que parar ya», escribió Belarra este martes en sus redes sociales.

La ex ministra y líder de Podemos reaccionaba así a la muerte de un hombre marroquí de 35 años por una parada cardiorrespiratoria durante una intervención policial en un locutorio de la calle Hoyos de Torremolinos tras un presunto robo con violencia.

Fueron los propios clientes y trabajadores del local quienes inmovilizaron al presunto ladrón y alertaron a la Policía. A su llegada, lo encontraron en avanzado estado de agitación. Según el atestado policial, al que ha tenido acceso OKDIARIO, el hombre amenazó a los agentes con unas tijeras y al grito de «Alá es grande». Los seis policías que intervinieron han declarado que se vieron obligados a efectuar tres descargas cortas con pistolas táser para poder reducirlo y esposarlo. Tanto los agentes como los servicios sanitarios le practicaron sin éxito maniobras de reanimación cardiopulmonar en el propio local.

El SUP ha presentado la querella contra Belarra por calumnias, injurias graves y delito de odio hacia los policías nacionales. En un vídeo difundido en sus redes sociales, el SUP considera que sus declaraciones «cruzan una línea roja inaceptable contra la Policía Nacional», son «un ataque directo al honor» del Cuerpo y «una instrumentalización política del dolor». «Acusar a la Policía de racismo institucional es una difamación sin pruebas que busca generar odio y desconfianza en un momento de gran polarización. Basta ya de usar a la Policía como munición política», recalcan.

El sindicato ya emprendió acciones legales contra Belarra el pasado julio, cuando la diputada tildó a los agentes de «fascistas» tras los disturbios en Torre Pacheco (Murcia).