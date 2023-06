Sumar, formación liderada por Yolanda Díaz, ha ‘comprado’ el silencio de la voz más crítica de Podemos contra la coalición de izquierdas, Martina Velarde, líder morada en Andalucía. Tras criminalizar a Yolanda Díaz por su veto a Irene Montero y de mofarse del proyecto de la todavía ministra de Trabajo, su silencio ahora es atronador, toda vez que en sus redes sociales ha dejado de mostrar su indignación. El motivo: el acuerdo firmado y aceptado por la dirección de Podemos contempla encabezar la lista de Granada, colocando a Martina Velarde como número 1 de la lista.

Hace apenas unos días, Velarde aseveraba que «nadie» le «va a dar lecciones de unidad, ni desde Madrid ni desde Valencia ni de quien hoy no quiere unidad para el 28M, ni la quisieron en 2019 o en 2021». La líder morada en la comunidad recordaba que en las elecciones andaluzas de 2022 ya hubo una «experiencia piloto del sumatorio» que no cuajó, aunque «con esos mimbres tampoco extraña», afirmaba mofándose completamente del proyecto Sumar que ahora integra.

«La unidad no fue unidad, fue ‘esto son lentejas’. Sumar vino desde Madrid y decidió quién tenía que ser la candidata o cuestiones como que Más País debía tener el número 1 por Sevilla», añadía Velarde, que también afirmó que «nadie me va a dar lecciones de generosidad, tampoco van a convencerme que hoy empieza todo. No puede haber una enmienda a la totalidad a todo trabajo hecho y a todos los cambios que hemos traído a este país. Respecto a Sumar, hoy no empieza nada porque todo empezó en Andalucía».

Retuits

Martina Velarde, además, compartía varios comentarios a través de sus redes sociales también especialmente críticos con Sumar. Uno de ellos especialmente crítico con la exclusión de Irene Montero en el pacto, y otro criticando directamente las intenciones de la formación liderada por Yolanda Díaz, de la que dicen que no busca «ir junto a Podemos», sino «acabar con Podemos».

«Si se confirma la exclusión de Irene Montero en el pacto entre Podemos y Sumar será una pésima noticia para toda la izquierda. Esto no va de personas, es una cuestión de principios, de tener el valor de plantar cara a la derecha por encima de la cobardía y los cálculos miserables», rezaba el tuit de la politóloga Arantxa Tirado, compartido por Martina Velarde.

Curiosamente, tras esta retahíla de críticas a Sumar, Martina Velarde, incapaz de eliminar todos y cada uno de los numerosos insultos y críticas que ha vertido sobre el proyecto de Yolanda Díaz, ha decidido ponerse el famoso candado en sus redes sociales, es decir, aquel que sólo permite a sus seguidores aceptados por ella ver y comentar su tuits antiguos.