El sindicato CSIF de la Policía Local de Sevilla ha vuelto a denunciar al Ayuntamiento socialista de la capital hispalense ante Inspección de Trabajo después de que un agente estuviera cerca de perder un dedo por el mordisco de un delincuente. La denuncia obedece a la «falta de material de seguridad» en particular y al abandono al que les tiene sometidos el alcalde, Antonio Muñoz, en general.

«Desgraciadamente ha sucedido lo que nadie quería que pasase. Ayer, un compañero sufrió lesiones y estuvo a apunto de perder un dedo en una intervención al recibir un bocado. Afortunadamente, el guante anticorte que él se había pagado de su bolsillo lo salvó», comienza esgrimiendo el sindicato, que recuerda que CSIF «denunció públicamente en marzo del año pasado, cuando los compañeros tomaron posesión de su cargo, el escaso y lamentable vestuario que se les había entregado», momento en el pusieron de manifiesto, entre otras cosas, «que los chalecos antibalas entregados estaban obsoletos y que incluso algunos podrían estar caducados».

«También denunciamos que no se les había entregado guantes anticorte», esgrimen desde CSIF Sevilla, que ya entonces decidió interponer una denuncia ante la Inspección de Trabajo y, «lamentablemente, aún estamos esperando alguna respuesta por parte de la administración».

«En el día de hoy hemos vuelto a denunciar en la Inspección de Trabajo la falta de guantes anticortes y que gracias a que el compañero llevaba los suyos propios no ha tenido que lamentar lesiones más graves», continúan desde el sindicato CSIF, que lamenta que «ahora saldrá nuestro delegado diciendo que estamos mostrando una situación apocalíptica de la policía local que no es real». «Ahora, la persona encargada de gestionar las compras y de facilitar estos elementos de protección a los compañeros seguirá tranquilo en su despacho, y desgraciadamente no va a pasar nada, pero vergüenza les tendría que dar a nuestros jefes y a nuestros responsables políticos el tener como tienen a la Policía Local de Sevilla».

«Los compañeros de la última promoción han tenido que mendigar prendas de uniforme y se están teniendo que comprar chalecos antibalas y guantes anticorte para poder protegerse», argumentan desde CSIF, desde donde ya estudian, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, plantear medidas legales contra los responsables de la jefatura, que son quienes «han permitido o están permitiendo que los compañeros salgan a la calle a trabajar con estas carencias».

CSIF, de este modo, le ha mostrado todo su apoyo al compañero y «nos ponemos a su disposición para lo que le haga falta». Por último, CSIF ya ha trasladado al gabinete jurídico de CSIF la posibilidad de personarse como

sindicato como acusación popular contra el individuo que estuvo a punto de arrancarle el dedo al agente.