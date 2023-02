La secretaria de Marlaksa se avergüenza del ministro: «No te voy a mandar la misma carta porque no lo cumplirá»

Alberto Martín Ruiz, Presidente de la Asociación Andaluza Preventiva del Suicidio Policial (AAPSP), ha relatado en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía un episodio con la secretaria del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que no deja en muy buen lugar al ex juez. Cuenta Martín que todos los años recibe una carta del ministro en la que les asegura que entre «sus máximas prioridades» se encuentra paliar el suicidio policial pero que, sin embargo, no hace absolutamente nada al respecto. Tras tres años consecutivos recibiendo exactamente la misma carta fingiendo una preocupación inexistente -a la vista está-, este último año la secretaria de Marlaska llamó a Martín para decirle que, por «vergüenza» se negaba a enviarle otra vez la misma misiva, toda vez que, de nuevo, el ministro iba a hacer caso omiso.

Pregunta (P).- ¿Estamos saliendo del tabú del suicidio?

Respuesta (R).- Vamos normalizando la situación. Vamos normalizando un problema que realmente es un problema de salud. Hay problemas de salud física, y cuando hay problemas de salud física se toman unas determinaciones y, evidentemente, se toma un desarrollo para que favorezca el bienestar de esa persona, y cuando hay un problema de salud mental se debe gestionar con formación profesional y con formadores profesionales.

P.- ¿Es el suicidio un problema mayor dentro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) que en otras labores?

R.- Claro. Tienen más índice y más ratio. Planteémonos que 4.000 personas en España se han quitado la vida en 2022. Pero el ratio de policías por cada 100.000 habitantes es casi un 16% más. Además, en determinados cuerpos como la Guardia Civil o la Policía Nacional casi se supera el 22%. Es una auténtica locura el ratio que tenemos, siendo esta una de las primeras causas de mortalidad de todos los cuerpos.

P.- ¿Hasta qué punto es un problema para los agentes de Policía el suicidio?

R.- Es un problema gravísimo. En los últimos 20 años se han quitado la vida más de 500 agentes. En 2022 se han quitado la vida 30 agentes sin que el Gobierno, ni el Ministerio de Interior ni el Ministerio de Sanidad, quieran hacer absolutamente nada.

Aquí tengo cartas fechadas por el ministro de Interior diciendo que una de sus máximas prioridades es la prevención del suicidio policial. Cada año nos manda una, y nos manda la misma. Pero tiene el grave error de no cambiar casi ni la fecha. La última ya no la mandó porque la secretaria dijo que le daba vergüenza enviarnos la misma carta y que la inacción fuera la misma.

P.- ¿La secretaria del señor Marlaska?

R.- La secretaria del señor Marlaska me dijo por llamada telefónica que no me iba a mandar ninguna carta más porque siempre decía lo mismo y no cumplía su palabra. Lo único que han hecho es redireccionarnos al Cuerpo Nacional de Inteligencia (CNI) para que objetivamente entren los técnicos sindicales podamos valorar con ellos y consensuar qué debería salir en este plan preventivo del suicidio policial que lleva aprobado desde 2022 en el Congreso de los Diputados, en la Diputación de Sevilla y en el Parlamento de Andalucía.