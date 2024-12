La revolución urbanística de Bormujos: «Teníamos claro que las Viviendas de Protección Oficial eran clave»

Isabel Madera, delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos y portavoz municipal de Vox, ha celebrado en una entrevista concedida a OKDIARIO Andalucía el poder «dormir tranquila» por estar haciendo todo lo posible por cumplir -como así están haciendo- con las promesas electorales que llevaron a su partido a formar gobierno con el PP para llevar las riendas del municipio sevillano. Y es que, a la vista está, Madera está llevando a cabo todos y cada uno de los compromisos que adoptó Vox y que ahora dependen de su área: Urbanismo. De cómo están llevando a cabo esta revolución urbanística -Viviendas de Protección Oficial (VPO), el Plan Vita Centro, el Plan General de Ordenación Municipal (PGOM), etc.- es, precisamente, lo que nos ha explicado.

«Cuando nosotros llegamos a gobierno en el 2023, teníamos claro que las Viviendas de Protección Oficial (VPO) eran un tema importantísimo en Bormujos. Porque de nada sirve el crecimiento de un municipio si no puede crecer con la gente del propio municipio», explica Madera, que subraya que «a la gente joven le está costando muchísimo el acceso a la vivienda». Por ello, Vox llevaba en su programa electoral la promesa de construir VPO.

«Desde los propios ayuntamientos es muy difícil la promoción de la VPO, pero sí se puede garantizar el ponerse a disposición de aquellas promotoras, como hicimos nosotros nada más llegar al gobierno de Borbujos, para intentar que esa construcción de VPO se haga una realidad», enfatiza la delegada de Urbanismo, que recalca: «En eso estamos».

«Este martes, precisamente, se daba vía libre a la primera licencia de obra de VPO después de más de diez años. Va a ser una promoción de 72 viviendas, a la que le van a seguir otras 44, otras 225… En fin, tenemos muchísima planificación en ese aspecto. Y todo se está desarrollando desde Urbanismo, como no puede ser de otra manera», celebra Madera.

Y es que, ante la nueva Ley de Vivienda, la delegada de Urbanismo de Bormujos asegura a OKDIARIO Andalucía que, pese a que se «vuelca en los ayuntamientos la responsabilidad» de construir VPO, ellos ya se han puesto en contacto con promotoras.

«Los ayuntamientos pueden ceder terrenos dotacionales (…) y se pueden ceder para la construcción de esas viviendas en régimen de alquiler», aunque admite que «no nos está siendo fácil».

Otro de los problemas con los que se encontró Madera cuando llegó a la delegación de Urbanismo de Bormujos fueron los edificios en régimen de apartamentos turísticos. Con ello, desde Urbanismo están intentando cambiar ese uso para convertirlo en vivienda en régimen de alquiler. Algo que consideran que podría ser muy práctico para personas que están desplazadas, como médicos (Hospital San Juan de Dios) o docentes (Universidad Fernando III).

Subvenciones de obras

«Cuando nosotros llegamos al Ayuntamiento de Bormujos nos encontramos con que en los últimos seis meses del mandato del PSOE junto con Ciudadanos fue cuando se habían puesto en marcha todas esas subvenciones, con lo cual nos encontramos con que muchas de ellas tenían que terminar a final de año», explica Madera sobre las subvenciones de obras públicas.

«Hemos ahorrado a los bormujeros 700.000 euros»

«Nosotros entramos en el gobierno en julio y nos encontramos con que teníamos más de dos millones de euros en el aire del mandato anterior (PSOE y Cs), que dependían de que se terminaran o no las obras. Finalmente, se pudieron terminar y entonces hemos ahorrado a los bormujeros 700.000 euros», celebra Madera, que recuerda que cuando un consistorio no cumple con los plazos a la hora de recibir una subvención acaba teniendo que sacar dinero del presupuesto corriente para hacer frente a lo comprometido.

«La Diputación de Sevilla (PSOE) nos decía, si no termináis las obras a tiempo, ese dinero lo vais a tener que sacar de vuestro presupuesto. Finalmente a unas llegamos, con otras pudimos negociar con la Diputación y el montante total fueron 730.000 euros que conseguimos poder financiar para no tener que meterlo dentro de nuestro presupuesto. Así que, en ese aspecto, quedamos muy contentos», subraya la portavoz de Vox en Bormujos.

Plan Vita Centro

La delegación de Urbanismo de Isabel Madera ha puesto en marcha el Plan Vita Centro. Con el crecimiento que ha tenido el municipio en los últimos años, Bormujos carece de aparcamientos y, por tanto, de negocios en el casco antiguo. Además, tal y como denuncia la también portavoz de Vox, existen zonas de acerados que están muy disminuidas y que no cumplen con la accesibilidad para que, por ejemplo, pueda pasar una persona en silla de ruedas.

Por ello, desde Urbanismo llegaron a la conclusión de que había que sacar un plan que estuviera absolutamente centrado en esas cinco o seis calles que existen en el municipio y que, a ojos de Madera, «son realmente el centro histórico de Bormujos». Alguna de las ideas de Madera pasan por soterrar instalaciones o poner la calzada al mismo nivel que el acerado, «de manera que la persona que vaya, ya sea una persona con una discapacidad o una persona que vaya con un carrito o incluso con el carro de la compra, pueda andar perfectamente, la calzada y la acera no se diferenciarían».

«Nuestra idea es que, por ejemplo, quienes quieran montar un negocio no paguen IBI durante un tiempo»

Además, desde Urbanismo han planteado hacer un listado -que de hecho ya llevan bastante avanzado- de todos los locales que existen disponibles ahora mismo en el centro (con los metros cuadrados, la referencia catastral que tienen, el tipo de negocio que se podría montar, si tiene salida de humos…) con el que pretenden «hacer una encuesta para saber realmente qué necesidades tiene la gente que vive diariamente en este centro histórico», tal y como ha confirmado la delegada de Urbanismo en el Ayuntamiento de Bormujos.

El objetivo de Isabel Madera: facilitar la vida a todo aquel que quiera montar un negocio. «Nuestra idea es que, por ejemplo, no paguen IBI durante un tiempo, porque es verdad que son pequeños locales, es verdad que se tiende cada vez más a las grandes superficies y demás, pero el negocio local tenemos que mantenerlo y además tenemos que potenciarlo, porque es imprescindible, sobre todo para no dejar caer ese centro que es realmente donde se hace la vida de los bormujeros», explica.

Plan General de Ordenación Municipal

El Plan General de Ordenación Municipal se ha planteado desde la consejería de Urbanismo del consistorio bormujero para saber exactamente de qué manera va a crecer el municipio. Tal y como explica Madera, se trata de «planificar las zonas», porque han pasado de 6.000 habitantes a 26.000 en muy poco tiempo y «se plantea que en los próximos años llegaremos a 33.000 o 34.000 habitantes».

«Tenemos espacio y terrenos para crecer, con lo cual vamos a abordar este Plan General con dos patas: reorganizar y saber por qué zona puede crecer Bormujos y por otro el Plan de Ordenación Urbana, que es una manera de organizar la zona ya consolidada para que junto con el Plan Vita Centro -que no requiere de un planeamiento porque son inversiones que se van a hacer desde el Ayuntamiento- sume, porque de nada me sirve crecer si tengo el centro muerto, de nada me sirve darle vida al centro si nadie va a poder acceder porque no tenemos el resto totalmente adaptado».

Un Urbanismo accesible

«El Urbanismo es una delegación muy técnica, es una delegación en la que nosotros, a ojos de los bormujeros, somos los que cobramos las tasas, somos los que ponemos las pegas… Cuando nosotros llegamos teníamos claro que ese urbanismo tenía que cambiar. Prácticamente todo lo que se mueve en el municipio pasa por urbanismo, ya sea una reforma de una casa, ya sea una ampliación, ya sea una promoción nueva, ya sean las VPO, ya sea la oficina de vivienda… Entonces, la gente lo ve como algo feo, algo extremadamente técnico. ¿Qué hicimos? Decidimos que ‘Urbanismo es tuyo, úsalo’, que fue una campaña que nos salió bastante bien».

«No hay necesidad de coger cita previa para venir a verme»

Y es que Madera explica que lo que buscan es que Urbanismo «esté al servicio» porque, «aunque realmente todas las delegaciones están al servicio de los ciudadanos, como urbanismo es tan técnico, muchas veces la gente no entiende que podamos estar al servicio». «Por ello, nos pusimos a disposición de todos los bormujeros. No hay necesidad de coger cita previa para venir a verme. Ayer me llamó una vecina que quería ver unas cosas y me decía, ¿tiene usted una secretaria a la que yo le pueda pedir una cita? No, ni tengo secretaria ni tiene usted que pedir una cita más allá de llamarme por teléfono», explica Madera.

Compromiso de Vox

«La prioridad son los bormujeros. Vamos a intentar por todos los medios que, en todo lo que usted necesite, se aplique la forma legal para que tenga encaje. Porque lo contrario es que la gente intenta hacer las obras sin ningún tipo de licencia, sin haber pedido un permiso previo», señala la delegada de Urbanismo de Bormujos.

«Sentimos la presión de aquel que entiende que como somos de Vox, lo podemos conseguir todo»

«Al final, de lo que se trata es de hacer un urbanismo que sea accesible absolutamente a todos los bormujeros, porque entendemos que la inmensa mayoría de las cosas que se hacen en Bormujos pasan por urbanismo. Una cosa en la que Vox quiere diferenciarse del resto de formaciones políticas es en el cumplimiento estricto del programa electoral. Tenemos propuestas realistas, factibles y que no juegan al ilusonismo ni al papel mojado», afirma Madera, que aunque admite sentir la «presión del votante», confía en que ellos saben que «no les vamos a fallar».

«Sentimos la presión de aquel que entiende que como somos de Vox, lo podemos conseguir todo», explica la portavoz de esta formación, que subraya que «nosotros lo que llevamos en programa lo queremos llevar a cabo dentro de las competencias que nosotros tenemos», y lo hacen «presionando y teniendo las reuniones que tenemos diariamente con el socio de gobierno (PP) para conseguir lo que podamos».