El PSOE involucra a la Junta en unas mascarillas caducadas… ¡que compraron los socialistas para el ébola!

En pleno escándalo por el caso Koldo y el pufo en la venta de mascarillas que salpica presuntamente a varios altos cargos socialistas, el PSOE de Andalucía ha intentado desviar el tiro acusando a la Junta de Juanma Moreno de comprar mascarillas caducadas en la peor fase de la pandemia y no sancionar al proveedor. Pero los cubrebocas nada tienen que ver ni con el covid ni con el PP: fueron adquiridos por el Ejecutivo de Susana Díaz en 2015 para combatir el ébola.

Este lunes, el PSOE andaluz publicaba un mensaje en sus redes sociales denunciando una presunta mala praxis del Ejecutivo autonómico en 2020, año en que estalló la crisis del coronavirus. «El Gobierno de Moreno Bonilla, en la peor fase de la pandemia, compra mascarillas caducadas desde 2014, ¿y qué hace? ¿Pide la devolución del dinero? ¿Reclama o multa a la empresa proveedora por jugar con el dinero de todos los andaluces? No, la respuesta ha sido un silencio cómplice absoluto. Ni le abrió expediente, ni una amonestación, ni siquiera la devolución del dinero público», apuntaban los socialistas. Sí, el PSOE de los ERE, los prostíbulos y la cocaína hablando de «jugar con el dinero de todos los andaluces».

El artículo al que hacen referencia señala que «la Junta de Andalucía adquirió en los primeros meses de pandemia mascarillas que estaban caducadas desde 2014» y «a día de hoy, la empresa proveedora del material sanitario no ha recibido ninguna sanción». Añade la noticia que los cubrebocas eran de la firma Suremask ConfortCover y se repartieron en los centros de salud de la Axarquía, en Málaga, después de que alguien tapara con rotulador negro la fecha de caducidad, que no pudo verse hasta que los profesionales sanitarios aplicaron disolvente en las mascarillas. El artículo indica que la Junta no abrió expediente para exigir responsabilidades o amonestar a los proveedores y tampoco reclamó la devolución del dinero.

El entonces consejero de Salud, Jesús Aguirre, apuntó que se había distribuido un material caducado y se reaccionó haciendo una PCR a todas las personas que utilizaron ese material. «En un momento determinado, todas las comunidades autónomas tiramos del material que teníamos y lo evaluamos. Una vez que el material estuviera evaluado por los técnicos, directamente se ponía en circulación con el beneplácito del Gobierno central», declaró.

Y es que las mascarillas ya estaban en poder de la Junta de Andalucía desde 2015, año en que el Gobierno de Susana Díaz compró el material para hacer frente a un posible brote de ébola (meses antes, un español contagiado durante unas labores humanitarias en África tuvo que ser repatriado).

⚠️🚨 El PSOE vuelve a mentir y a hacer el ridículo en Andalucía. El Gobierno de @JuanMa_Moreno no compró ni distribuyó mascarillas caducadas durante el Coronavirus. Las mascarillas caducadas de las que habla el PSOE las compro caducadas el propio PSOE en 2015. pic.twitter.com/h83U5UgzCr — PP de Andalucía (@ppandaluz) March 11, 2024

El PP de Andalucía ha tachado la noticia de bulo y ha lamentado un nuevo «ridículo» del PSOE de Juan Espadas. Las mascarillas ni las compró ni las distribuyó la Junta, sino que fueron adquiridas, estando ya caducadas, en el año 2015, cuando Juanma Moreno aún no era presidente.

El material se envió entonces al distrito sanitario de la Axarquía y no se empleó hasta la pandemia. Cuando el Servicio Andaluz de Salud (SAS) fue advertido de que las mascarillas estaban caducadas desde 2014, la Junta hizo las preceptivas pruebas a los profesionales que las usaron y ninguno había contraído el virus.