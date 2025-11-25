El PSOE andaluz evita que Sánchez explique a las víctimas los fallos de las pulseras antimaltrato

El Ayuntamiento de Jaén ha rechazado este martes exigir explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por los fallos en las pulseras telemáticas antimaltrato, tras debatirse una moción del PP que no ha salido adelante por el voto en contra del PSOE y Vox, y la abstención de Jaén Merece Más, socio de gobierno de los socialistas en la capital jiennense.

Durante su intervención, la concejal popular María Segovia ha denunciado que el Ejecutivo central ha guardado «un silencio absoluto» ante esta grave situación, pese a que la Fiscalía Europea ha abierto una investigación por posible fraude y la memoria de la Fiscalía General del Estado ha revelado la pérdida de datos clave en el sistema Cometa.

Segovia ha advertido de que «lo grave no ha sido solo el fallo, sino la falta de explicaciones», y ha recordado que en Jaén también se han registrado errores en estas pulseras, dejando a maltratadores en libertad por sentencias vinculadas a la ley del «solo sí es sí». También ha lamentado que el PSOE no haya apoyado la creación de una comisión local para evaluar el alcance real de los fallos, ni el respaldo a la campaña de firmas de una víctima jiennense.

La moción proponía, además, destinar fondos del Pacto de Estado a frenar el acceso temprano a la pornografía, pero la propuesta no ha contado con los apoyos necesarios. «Con 1.500 millones invertidos, España sigue lejos de los objetivos», ha dicho Segovia, señalando el aumento de discursos negacionistas entre los jóvenes y responsabilizando a Vox por «alimentar una desafección peligrosísima».

La edil ha comparado la reacción ante las crisis por parte del PP y del PSOE, subrayando que «el PP ha pedido perdón desde el minuto uno por los fallos en los cribados del cáncer de mama, ha cesado cargos y ha trabajado con asociaciones de mujeres», mientras que «el PSOE no ha pedido perdón por los fallos, solo por el ruido».

Segovia ha concluido que «cuando se trata de proteger a las mujeres, no valen excusas, ni silencios, ni abstenciones», y ha criticado la abstención de Jaén Merece Más, a quien ha acusado de eludir su responsabilidad ante un asunto que afecta directamente a mujeres jiennenses.