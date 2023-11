El PSOE andaluz difunde el bulo de que Pacheco (PP) ha dicho que «están encantados con que les agredan»

Lío en el Parlamento de Andalucía a cuenta de unas supuestas palabras de Ramón Fernández-Pacheco, portavoz de la Junta de Andalucía, habría dedicado al socialismo. Y es que, según diputados socialistas en el Parlamento, Pacheco habría espetado que en el PSOE están «encantados» con las agresiones que puedan sufrir. Sin embargo, esta mentira, difundida en redes por la portavoz del PSOE andaluz (PSOE-A), Ángeles Férriz, ha tenido que ser desmentida por Pacheco, que ha dejado clara su más «rotunda condena» a «cualquier tipo de violencia».

Ángeles Férriz ha utilizado las redes sociales para difamar a Ramón Fernández-Pacheco, asegurando que el portavoz andaluz había dicho a los socialistas que están «encantados» con las agresiones que sufren, como la vivida este jueves por un diputado del PSOE con el lanzamiento de un huevo cerca del Congreso de los Diputados. Sin embargo, el propio Pacheco ha desmentido a través de sus redes sociales esta afirmación.

No he dicho eso.

He dicho que el PSOE centra la atención en esos episodios porque están encantados en su papel de víctimas para que no se hable de los pactos de Sánchez.

Mi más rotunda condena a cualquier tipo de violencia, también la verbal. De sus insultos hablamos otro día. https://t.co/nVndxT0Evf — Ramón Fernández-Pacheco M (@RamonFPM) November 16, 2023

«Denunciamos en el Parlamento Andaluz que un diputado socialista ha sido agredido antes de llegar al Congreso. Y el Consejero y Portavoz del Gobierno Andaluz dice desde su escaño que estamos encantados con que nos agredan. ¿Cabe mayor ruindad e indecencia en política?», señalaba Ángeles Férriz.

Un bulo, que Fernández-Pacheco se ha encargado de desmentir por la misma vía: «No he dicho eso. He dicho que el PSOE centra la atención en esos episodios porque están encantados en su papel de víctimas para que no se hable de los pactos de Sánchez. Mi más rotunda condena a cualquier tipo de violencia, también la verbal. De sus insultos hablamos otro día».

Fuentes próximas a Fernández-Pacheco también desmienten tajantemente a OKDIARIO Andalucía que el consejero portavoz del gobierno andaluz haya dicho eso en el Pleno del Parlamento que se celebra este jueves. De hecho, en las imágenes se puede apreciar cómo, tras indignarse los socialistas, es Pacheco quien se acerca a ellos para explicarles que él no ha dicho eso.