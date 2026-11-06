Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
Los precios de la gasolina para este viernes y dónde están las gasolineras más baratas de Andalucía
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Llegamos al viernes y seguro que muchos cogerán el coche para salir el fin de semana, ya sea hacia la costa, la sierra o algún pueblo cercano. Toca llenar el depósito y, sobre todo, saber dónde están las gasolineras más baratas hoy 6 de noviembre en ciudades de Andalucía como Sevilla, Cádiz o Málaga. Y par ello, nada como consultar los datos del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica, que reportan las propias gasolineras en todo momento.
Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.469 €/l.
- Tamoil. Sevilla. Calle Pino Central, 14. Precio: 1.469 €/l.
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.469 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.469 €/l.
- E. S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.475 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.475 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.487 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.497 €/l.
Gasolina 98
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.669 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, Centro Comercial Eroski, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.699 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.699 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo S. A.. Sevilla. Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.792 €/l.
- Nueva Calonge. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Cepsa. Las Cabezas de San Juan. Calle Blas Infante, 43. Precio: 1.829 €/l.
- Shell. Dos Hermanas. Carretera E-05/N-IV, km 554,50. Precio: 1.849 €/l.
- BS Energy. Los Palacios y Villafranca. Avenida de Utrera, s/n. Precio: 1.859 €/l.
Diésel
- Ballenoil. Utrera. Plaza de la Trianilla, s/n. Precio: 1.677 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Almazara, 2. Precio: 1.677 €/l.
- Plenergy. Utrera. Calle Mirlo, 1. Precio: 1.677 €/l.
- E. S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.678 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.679 €/l.
- Family Energy. Utrera. Centro Comercial Almazara Plaza, carretera A-376, km 2. Precio: 1.679 €/l.
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.687 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, nudo Calonge, s/n. Precio: 1.697 €/l.
- Moove. Sevilla. Calle Astronomía, 3. Precio: 1.697 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.499 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, 9. Precio: 1.499 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.499 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.499 €/l.
- E. S. Nuestra Señora del Rosario. Bornos. Polígono Industrial Cantarranas, 1. Precio: 1.519 €/l.
- Galp. Bornos. Carretera Jerez-Cartagena A-384, km 15,100. Precio: 1.529 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.590 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.595 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.595 €/l.
Gasolina 98
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.650 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.739 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.749 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.749 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, Mesón Pancho, km 94,2. Precio: 1.799 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, margen derecho, km 1. Precio: 1.805 €/l.
- Repsol. El Puerto de Santa María. Carretera P-603, margen izquierdo, km 1. Precio: 1.805 €/l.
- Repsol. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 16,700. Precio: 1.805 €/l.
- Repsol. Campamento. Calle Real, 79. Precio: 1.805 €/l.
- Easyfuel. Chiclana de la Frontera. Urbanización parcela 2 del SUNC-TU 24, Camino del Lobo 1. Precio: 1.809 €/l.
Diésel
- BP. Cádiz. Calle Gibraltar, esquina con calle San Roque. Precio: 1.700 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Carretera A-382, km 26,8. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Arcos de la Frontera. Calle Cruz de las Carreras, parcelas 9-10-11, 9. Precio: 1.709 €/l.
- Urban Oil. Arcos de la Frontera. Calle Soleá, 14. Precio: 1.709 €/l.
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.728 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, manzana 23, UE-2H, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Hemegas. Villamartín. Avenida de Arcos, 55. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.749 €/l.
- Plenergy. Villamartín. Avenida de Arcos, 60. Precio: 1.749 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.479 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.504 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.514 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.574 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.579 €/l.
- S. C. A. A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.594 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, 3. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.599 €/l.
- Ballenoil. Torremolinos. Calle Antonio Márquez Muñoz, 36. Precio: 1.599 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida de las Américas, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- ES Coloso Churriana. Málaga. Carretera comarcal Coín-Málaga, km 89. Precio: 1.799 €/l.
- Coloso. Málaga. Carretera de Coín, km 54. Precio: 1.799 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.809 €/l.
- Galp. Benalmádena. Avenida de Arroyo Hondo, s/n. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.824 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.829 €/l.
- Gueroil. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.829 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera CN-340 Nueva Andalucía, km 173. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.674 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.674 €/l.
- Ballenoil. Nueva Andalucía. Calle José María Pemán, 28. Precio: 1.679 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.719 €/l.
- S. C. A. A. Nuestra Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.741 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Santo Tomás, urbanización La Leala, parcelas 3 y 4, 3. Precio: 1.747 €/l.
- Petroprix. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Urbanización La Leala, 22. Precio: 1.747 €/l.
- Ballenoil. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Calle Pacharán, 25. Precio: 1.747 €/l.
- Plenergy. Benalmádena. Calle Moscatel, 11. Precio: 1.747 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.499 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.499 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.499 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.519 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.519 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.525 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.579 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.579 €/l.
- Petroprix. Córdoba. Avenida Esteban de Cabrera, 8. Precio: 1.609 €/l.
- Plenergy. Córdoba. Avenida Simón Carpintero, 8. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.799 €/l.
- Q8. Córdoba. Carretera a Trassierra, km 0. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.819 €/l.
- E. S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.830 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,300. Precio: 1.839 €/l.
- Q8. El Arrecife. Carretera N-IV, km 428. Precio: 1.849 €/l.
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Agla. Las Quemadas. Calle Finlandia, 62. Precio: 1.849 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.669 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.679 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Montoro. Autovía E-5/A-4, km 357,8. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.709 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Cooperativa Lucena. Lucena. Avenida de la Infancia, 15. Precio: 1.759 €/l.
- Santo Cristo. Monturque. Carretera Monturque-Moriles, km 1. Precio: 1.759 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.759 €/l.
- Econoil. Lucena. Calle Teruel, 2. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 6 de noviembre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada, estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy viernes:
Gasolina 95
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.499 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.529 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.539 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- E. S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.539 €/l.
- Petroprix. Granada. Polígono PERI Cetarsa, 5. Precio: 1.539 €/l.
- Plenergy. Atarfe. Carretera de Pinos Puente N-432, km 427. Precio: 1.539 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Juncadiésel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.549 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.659 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- AM97 Plus S. L.. Valderrubio. Carretera de Tóbares, km 1,4. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida de Salobreña, s/n. Precio: 1.729 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.739 €/l.
- Fueling. Albolote. Carretera Atarfe-Albolote, km 4. Precio: 1.749 €/l.
- Galp. Pulianas. Carretera Vilches-Almería, km 0,100. Precio: 1.769 €/l.
- E. S. Ogícañas. Ogíjares. Calle Granada, 56. Precio: 1.775 €/l.
- Shell. Churriana de la Vega. Carretera Nueva de Las Gabias, km 2,9. Precio: 1.789 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Tamoil. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Granada. Centro Comercial Alcampo, carretera de Jaén, km 88. Precio: 1.709 €/l.
- Ballenoil. Granada. Camino de Ronda, 117. Precio: 1.719 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Juncadiésel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.719 €/l.
- Petrol & Go. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Lerfu. Albolote. Polígono Juncaril, calle Motril, parcela 238. Precio: 1.719 €/l.
- E. S. El Molino Atarfe I. Atarfe. Polígono SI-9.2, 35. Precio: 1.719 €/l.
- Petroprix. Huétor Tájar. Carretera Granada-Sevilla, km 68. Precio: 1.719 €/l.
- Plenergy. Granada. Avenida de Andalucía, s/n. Precio: 1.719 €/l.
Con estos listados ya sabemos dónde repostar hoy viernes en las principales ciudades andaluzas, pero si has de consultar en otro momento o buscar otra ciudad, puedes entrar en el Geoportal y ver los resultados en lista o en forma de mapa, como este que te mostramos, a modo de ejemplo, de Sevilla: