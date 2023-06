El PP alcanza un pacto en Jaén y gobernará las ocho capitales de provincia de Andalucía

Acuerdo de gobierno entre Jaén Merece Más y el PP para el Ayuntamiento de la capital. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, en la rueda de prensa conjunta que sendas formaciones han convocado para las 11:30 anunciarán un acuerdo para que Agustín González gobierne la capital jienense. El PSOE, a la desesperada, ofrecía este jueves el gobierno a Jaén Merece Más para evitar una alcaldía del PP… sin éxito. De este modo, el PP se hace con las ocho capitales de provincia en un hecho histórico en Andalucía.

Según ha podido saber este diario, a menos de 48 horas para la celebración del pleno de constitución de los ayuntamientos, el PSOE llegó a ofrecer Jaén Merece Más el último año de Alcaldía en el Ayuntamiento de Jaén a cambio de recibir su apoyo en el pleno que se celebrará el próximo sábado 17 de junio. Sin embargo, la formación ni siquiera respondió a los socialistas, que ya empezaron a presagiar que pactarían con los populares.

Los ocho alcaldes

Sevilla era una de las capitales más complicadas y también la más deseada por el PP y el PSOE. José Luis Sanz, sin embargo, ha logrado una victoria histórica en la capital hispalense tras una larguísima campaña. Marifrán Carazo, por su parte, dejó su cargo como consejera andaluza de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda para recuperar para el PP la Alcaldía de Granada, una ciudad clave para los populares. Y así ha sido: Carazo será la próxima alcaldesa granadina.

Otra de las apuestas personales de Juanma Moreno en este 28M era Bruno García. Derrocar a José María González ‘Kichi’ no parecía tarea fácil. Sin embargo, el PP ha logrado otra vitoria histórica en la capital gaditana. Pilar Miranda, por su parte, conocía muy bien el Ayuntamiento de Huelva, ya que formó parte de los equipos de gobierno del ex alcalde Pedro Rodríguez. Por ello, en el PP apostaron por ella… y no se equivocaron.

El alcalde de Málaga, Paco de la Torre, ha conseguido una mayoría absoluta del PP en Málaga, si bien es cierto que se esperaba. A sus 80 años, de la Torre comenzará su sexto mandato desde que accediera al cargo en el puesto de Celia Villalobos en el año 2000. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, también revalidó su cargo con otra valiosa mayoría absoluta para el PP, que le garantiza cuatro años más de gobierno municipal.

Y faltaba Jaén. El candidato del PP en Jaén a la alcaldía, Agustín González era, desde agosto de 2022, director General de Consumo en la Junta de Andalucía. Sin embargo, dejó todo para conseguir echar al PSOE del Ayuntamiento jienense. Algo que, tras el pacto alcanzado con Jaén Merece Más, han logrado.