Pillan en Granada a un niño de 12 años con un revólver, 80 balas y 50 gramos de marihuana en la mochila

Solo por las calles de Granada, de madrugada, con un arma de fuego, más de 80 balas y varios cientos de euros en droga en una mochila. Una imagen ya de por sí impactante si se tratara de un delincuente común, pero el protagonista es un niño de tan sólo 12 años. El menor asegura que un desconocido le ofreció 20 euros por llevar una bolsa y una mochila a una dirección, y que él no sabía qué había dentro.

Según informa la Policía Nacional, unos agentes localizaron al niño solo, a altas horas de la noche, andando con actitud nerviosa por una calle del distrito Norte de Granada. Cuando se acercaron para ver si necesitaba algo, cambió de dirección y aceleró el paso, mirando constantemente hacia atrás.

Los agentes se acercaron al menor, que llevaba una mochila y una bolsa de rafia. Éste empezó a titubear, y aunque dijo su nombre y su edad, no fue capaz de precisar qué llevaba ni a dónde iba. La Policía revisó el contenido de la bolsa y en su interior encontraron unas zapatillas, libros, fármacos, un teléfono móvil y una bolsa de plástico con unos 50 gramos de marihuana.

En el registro de la mochila descubrieron un revólver con las cachas color nácar de calibre .38, un calcetín anudado con 37 cartuchos, otro calcetín de rayas con nueve cartuchos y una bolsa de plástico transparente con 35 más. El tambor del revólver estaba vacío, sin cartuchos en sus recámaras.

Mientras los agentes intervenían se presentó en el lugar la madre del menor con su documentación y la del niño. La Policía Nacional trasladó a los dos a dependencias policiales, donde el menor manifestó que un desconocido le había dado todo aquello con la misión de entregarlo en una dirección concreta. A cambio, cuando llegase, le darían 20 euros. Ése era el trato. El niño aceptó.

La madre y su hijo quedaron en libertad y la Policía está investigando el material intervenido para averiguar su procedencia.