Piden tres años de cárcel para la ex alcaldesa socialista de Ronda por falsificar el acta de una boda

La Audiencia de Málaga ha concluido este martes la segunda y última sesión del juicio por el caso Boda. La ex alcaldesa socialista de Ronda (Málaga) Teresa Valdenebro se enfrenta a tres años de prisión por manipular el acta matrimonial de la hija de un concejal del PSOE para que la novia, enfermera de profesión, tuviera unas vacaciones pagadas por el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

La Fiscalía pide la misma pena para el padre de la novia, el ex edil José María Jiménez, y dos años de prisión para su hija Laura. Los tres están acusados de un delito de falsificación de documento público, en concurso medial con un delito de estafa, por manipular la fecha de la boda.

La ceremonia, oficiada por la propia alcaldesa, se celebró el 17 de junio de 2017. Cuatro días después, el día 21, Laura debía incorporarse a trabajar en el Hospital de la Serranía de Ronda, donde comenzaba contrato. Pero el acta de matrimonio se alteró: según los documentos, la boda se había celebrado el miércoles 21 y no el sábado 17. Con esta maniobra, Laura pudo irse de luna de miel disfrutando de un permiso de boda a cargo del SAS, sin necesidad de renunciar al viaje de novios ni al contrato laboral.

Este lunes, en su declaración ante la Sección Segunda de la Audiencia, la ex alcaldesa rondeña negó los hechos y ofreció idéntica versión a la mantenida hasta ahora: que no sabía nada del cambio de fecha y que el día de la boda no se dio cuenta de que la fecha del acta era incorrecta. Su defensa pidió la absolución.

Además, los funcionarios que declararon como testigos en la primera sesión del juicio reconocieron que modificaron la fecha de la boda porque pensaban que el enlace se había cambiado de día, pero no sabían que se trataba de un presunto fraude.

En su escrito de calificación inicial, la Fiscalía acusaba a los tres procesados de un delito continuado de falsificación de documento público, en concurso medial con un delito de estafa, y solicitaba una pena de seis años de prisión para cada uno de ellos.

Ahora, en sus conclusiones definitivas, el Ministerio Público ha eliminado la continuidad delictiva y ha admitido la atenuante de dilaciones indebidas por los cinco aplazamientos que sufrió el proceso antes de llegar a juicio, por lo que rebaja la petición de pena para la ex alcaldesa y el ex concejal (tres años y un día de cárcel y tres años de inhabilitación para cargo público), y también para la novia (dos años de prisión).