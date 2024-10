El concejal del PSOE en Rus: «¿Homófobo yo? ¡Si doy ‘likes’ a Falete y voy a bodas homosexuales!»

La discusión entre dos concejales del Ayuntamiento de Rus (Jaén) en el último pleno municipal ha dejado frases inverosímiles. Tras cruzarse reproches varios, el primer teniente de alcalde, Juan Ignacio López (Mi Rus), acusó de homófobo al concejal del PSOE, Lázaro Moreno, que se defendió de la siguiente manera: «¿Homófobo yo? ¡Si doy likes a Falete sin mirarle la bragueta a ver si es macho o hembra». Para coronar el despropósito, el socialista alegó también que había ido ya a «cinco bodas de homosexuales».

Anteriormente, el edil socialista le había aconsejado a López, declarado abiertamente homosexual, que si tenía «un problema de sexo», se lo mirase: «Te bajas los pantalones y te miras a ver qué es lo que tienes. Si eres un hombre, eres un hombre; y si eres una mujer, eres una mujer».

La secretaria general del PP de Jaén, Elena González, ha calificado de «repulsivo» y «gravísimo» lo ocurrido y ha pedido al líder del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que expulse al edil del partido o exija su renuncia por estos «ataques homófobos». «Hace sentir vergüenza», ha lamentado, recalcando que sus palabras, en las que se «mofa» de un compañero, son «vomitivas». «Es repugnante que el PSOE, al que le encanta darse golpes de pecho y presumir de abanderar los derechos y libertades del colectivo LGTBI, consienta estos gravísimos comportamientos en sus filas», ha zanjado.

Por su parte, el PSOE de Rus ha pedido «disculpas» en un comunicado en el que señala que «las manifestaciones vertidas» por Moreno fueron «absolutamente desafortunadas», pero también intenta justificar el comportamiento de su concejal: «Fue en un contexto de crispación, promovido habitualmente por el edil de Mi Rus, que se dedica a mentir y a insultar» en los plenos. Además, prometen «no caer en las provocaciones de otros grupos y mantener el respeto que otros no mantienen».

La discusión

La lamentable sesión plenaria tuvo lugar el pasado viernes. López, concejal de Urbanismo, Juventud e Igualdad y Diversidad, y anteriormente en las filas del PSOE, se dirigía al portavoz del grupo socialista, Manuel Hueso: «Ya está bien de insultos descabellados y de decir que miento por las esquinas. Dígame usted las mentiras que yo he dicho».

A su izquierda, codo con codo, Moreno masculla algo en un par de ocasiones. López se harta y se dirige al alcalde, Juan Antonio Palomares (Cs): «Mire usted, señor alcalde, el edil que tengo a mi lado no para de hacerme alusiones en cada pleno cada vez que intervengo. Estoy debatiendo con el portavoz del PSOE. No tiene que entrar, pero sigue, pleno tras pleno. Incluso se mete conmigo de manera homófoba. Ya está bien».

La respuesta del socialista Moreno no tiene desperdicio: «Yo le he dado me gusta a Falete. Y no le he mirado la bragueta a ver lo que lleva, a ver si es macho o hembra. Homófobo. Que tú eres el que tiene el problema de homofobia; yo no».

«No me grites», le replica López, mientras el alcalde intenta poner orden: «Venga, vamos a seguir». Moreno insiste: «Si tienes un problema, bájate los pantalones y mira a ver lo que tienes en la entrepierna. ¿Me va a llamar a mí homófobo de qué?», dice mirando al alcalde, que le pide que se tranquilice.

«Cuando se me llama Penélope…», arranca López, sin acabar la frase. «¿Penélope? Y yo qué sé si te llaman Penélope o te llaman Juan Andrés. ¡A mí qué me cuentas!», replica Moreno.

– Que no grite, no se ponga nervioso.

– Si tienes un problema de sexo, te lo miras.

– Yo no tengo ninguno.

– Te bajas los pantalones y te miras a ver qué es lo que tienes. Si eres un hombre, eres un hombre; y si eres una mujer, eres una mujer.

En este punto, se meten en la discusión otros concejales socialistas. El alcalde intenta poner calma de nuevo, pero ya es tarde: «Voy a abandonar la sesión plenaria porque ya se me está faltando al respeto», dice López mientras se levanta. El alcalde no se rinde: «Venga, vamos a seguir».

«Abandono la sesión plenaria porque no es normal la actitud de este concejal, burlándose de mi homosexualidad. Que yo soy homosexual y me da igual. Otros en su partido se esconden. Ya está bien. No me haga daño. Que sé mucho», sentencia López.

«¿Qué problema es el que tienes? Si yo he ido a cinco bodas de homosexuales», le contesta el edil del PSOE.

«Voy a abandonar la sesión plenaria y que los ruseños juzguen el comportamiento que tiene reiteradamente metiéndose conmigo por mi homosexualidad, ya está bien. ¡Di-mi-ta! ¡Dimita!», zanja López antes de marcharse entre los aplausos de parte de la corporación municipal.

«¿Homófobo a mí? ¿De qué?», se pregunta sorprendido Moreno, una vez más. Parece no entender nada.

López coge sus documentos y se marcha definitivamente del plenario, no sin antes dirigirse a la cámara que graba la sesión: «Ya no me llama nadie más homosexual ni maricón en un salón de plenos. ¡Ya está bien, ruseños! ¡Juzgadlo vosotros!».