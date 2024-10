Reyes (PSOE) colocó en su Diputación a la ex alcaldesa imputada de La Carolina con un sueldo de 43.000 €

Un juez ha imputado a la que ha sido la alcaldesa de La Carolina (Jaén) durante ocho años (desde 2015 hasta 2023), Yolanda Reche (PSOE); al que fue su ex teniente de alcalde, Manuel Mondéjar (PSOE); y a una trabajadora más por una presunta red de facturas falsas, que incurrirían en delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa. Paco Reyes (PSOE), presidente de la Diputación de Jaén, no dudó en colocar a la ahora investigada cuando perdió las pasadas elecciones municipales de mayo del año pasado. Pese a todas las sospechas que se cernían sobre su gobierno, Reyes la enchufó como directora adjunta de Infraestructuras Municipales en la Diputación de Jaén con un sueldo de más de 43.000 euros al año. Además, tras hacer pública OKDIARIO Andalucía la imputación de Reche, la ex alcaldesa socialista de La Carolina se mantiene en un cargo obtenido, claro, a dedo.

El alcalde habla

Cristóbal Pérez, alcalde de La Carolina, ha confirmado a través de un vídeo la imputación a Yolanda Reche avanzada en exclusiva OKDIARIO Andalucía este jueves. «Nosotros hemos hecho nuestro trabajo, respetando siempre la presunción de inocencia. A este alcalde y a nuestro equipo de gobierno le sorprende que en esas 48 horas el PSOE de Paco Reyes haya venido a arropar con la señora Férriz, parlamentaria y portavoz del PSOE en Andalucía, la labor y la gestión que hemos heredado del equipo de gobierno socialista», explica Pérez, que recuerda que «mientras Paco Reyes y Ángeles Férriz vienen a arroparla, aquí han dejado una quiebra económica de 27,4 millones de euros, mientras que supuestamente podrían haber hecho facturas de viaje falsas». «Mi mensaje al PSOE de Jaén es claro y evidente: tomen medidas drásticas», exige el alcalde del municipio jienense.

Investigación

Todo estalló con una mesa de billar que supuestamente se había comprado por 3.000 euros al hogar de los pensionistas de La Carolina, con quienes Yolanda Reche se había comprometido. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, la factura de esta citada mesa de billar existía, sin embargo, no había mesa de billar y, lo que es aún peor, la empresa proveedora niega rotundamente que la factura sea de ellos, ya que no habían cobrado ni un solo céntimo y, por tanto, jamás enviaron la citada mesa de billar. Es decir, que en la factura de 3.000 euros que estaba en el Ayuntamiento de La Carolina era falsa.

Pero eso no es todo. Según ha podido saber este periódico, en las manos del juez obran ya más facturas presuntamente falsas de hoteles y apartamentos que, además, están firmadas por la ex alcaldesa del municipio, Yolanda Reche. De hecho, las facturas adjuntadas en la denuncia van todas con un requerimiento de la empresa presuntamente proveedora, alegando que, efectivamente, esa factura no les corresponde y, por tanto, que es falsa.

Además, tal y como ha confirmado el propio alcalde del municipio, existe un segundo lote de facturas presuntamente falsas que el Ayuntamiento de La Carolina, ahora gestionado por el PP, añadirá próximamente a la denuncia ya interpuesta.

Cabe destacar, además, que a día de hoy aún no han sido devueltos 13 dispositivos móviles de última generación que el equipo de Yolanda Reche compró a cargo de los vecinos del municipio. De hecho, según denuncian desde el PP, estos 13 teléfonos se compraron dos meses antes de las elecciones municipales que supusieron el final de la gestión socialista en el municipio jiennense.