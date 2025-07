No es ningún secreto que Sueños de libertad, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar. Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 30 de julio, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 361 de Sueños de libertad en Antena 3. De esta manera tan concreta, han podido ver cómo Irene decide hacer caso omiso al inesperado cansancio de don Pedro. Él, por su parte, presencia cómo Damián hace todo lo que está en su mano para animar a Irene con el asunto de Cristina. Finalmente, don Pedro tiene un tenso enfrentamiento con Damián por su inesperada u hasta peligrosa proximidad con Irene. Es algo que, desde luego, no está dispuesto a tolerar. ¡Ni muchísimo menos!

Lejos de que todo quede ahí, hemos podido ser testigos de cómo Begoña ha empezado a darse cuenta de la distancia que existe entre ella y Andrés. Todo ello mientras también se percata de que no es capaz de resistirse a los encantos de Gabriel. De hecho, no quiere estar separada de él. Lo que ni tan siquiera imagina es que la atracción entre Gabriel y María está aumentando de forma vertiginosa. Todo ello mientras Andrés ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para hacer una pregunta muy concreta a Luz. ¿En qué consiste, exactamente? En las novedades que hay respecto a la relación de Begoña con Gabriel. Y lo hace consciente de que puede que no le guste la respuesta. Claudia, por su parte, se siente profundamente desconcertada. Hasta tal punto que ha confesado a sus amigas la inesperada propuesta que, contra todo pronóstico, le ha hecho Raúl.

¿Qué sucede en el capítulo 362 de ‘Sueños de libertad’ que se emite hoy, jueves 31 de julio?

De esta manera tan concreta, los espectadores de esta serie diaria van a poder ver cómo Andrés ha confesado a Damián que tiene serias sospechas sobre una posible relación entre Begoña y Gabriel. Él, por su parte, se ha animado a confesar a María que ha besado a Begoña. Algo que va a marcar un antes y un después en muchos aspectos.

Cristina y Ana han conseguido hacer las paces tras la intervención de Irene, mientras que Gaspar y las chicas enseñan a Fina el cuarto de revelado que han preparado para ella. ¡La joven no puede evitar emocionarse! Manuela parece haber dado una respuesta a la propuesta de Gaspar de ir juntos a un balneario, mientras que Cobeaga llama furioso a Marta y Luis.

Cristina ha querido hacer un esfuerzo por perdonar, por lo que decide acercarse a Irene. Todo ello mientras Begoña se sincera con Andrés sobre su vínculo con Gabriel. Tras la inesperada llamada de Cobeaga, Joaquín, Luis y Marta creen haber sido víctimas de espionaje empresarial. No te pierdas los próximos capítulos de Sueños de libertad, cada tarde de lunes a viernes, en Antena 3.