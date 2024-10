La ex alcaldesa socialista de La Carolina imputada por una red de facturas falsas con viajes y hoteles

Cuando el PP llegó hace poco más de un año al Ayuntamiento de La Carolina (Jaén) se encontró un consistorio en quiebra económica con 27,4 millones de deuda; una cifra abismal para un municipio de apenas 15.000 habitantes, y con una de las tasas de desempleo más altas de toda España. Ahora, tal y como ha podido saber OKDIARIO Andalucía, un juez ha imputado a la que ha sido su alcaldesa durante ocho años (desde 2015 hasta 2023), Yolanda Reche (PSOE); al que fue su ex teniente de alcalde, Manuel Mondéjar (PSOE); y a una trabajadora más por una presunta red de facturas falsas, que incurrirían en delitos de falsedad documental, malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.

De este modo, el juez ha citado declarar como investigados a Yolanda Reche Luz, a Manuel Mondéjar Ramírez y a la otra trabajadora del Ayuntamiento para el próximo día 11 de diciembre de 2024.

Red de facturas falsas

Todo estalló con una mesa de billar que supuestamente se había comprado por 3.000 euros al hogar de los pensionistas de La Carolina, con quienes Yolanda Reche se había comprometido. Según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, la factura de esta citada mesa de billar existía, sin embargo, no había mesa de billar y, lo que es aún peor, la empresa proveedora niega rotundamente que la factura sea de ellos, ya que no habían cobrado ni un solo céntimo y, por tanto, jamás enviaron la citada mesa de billar. Es decir, que en la factura de 3.000 euros que estaba en el Ayuntamiento de La Carolina era falsa. Entonces, ¿dónde están los 3.000 euros?

Pero eso no es todo. Según ha podido saber este periódico, en las manos del juez obran ya más facturas presuntamente falsas de hoteles y apartamentos que, además, están firmadas por la ex alcaldesa del municipio, Yolanda Reche. De hecho, las facturas adjuntadas en la denuncia van todas con un requerimiento de la empresa presuntamente proveedora, alegando que, efectivamente, esa factura no les corresponde y, por tanto, que es falsa.

Además, según ha podido saber OKDIARIO Andalucía, existe un segundo lote de facturas presuntamente falsas que el Ayuntamiento de La Carolina, ahora gestionado por el PP, añadirá próximamente a la denuncia ya interpuesta.

Cabe destacar, además, que a día de hoy aún no han sido devueltos 13 dispositivos móviles de última generación que el equipo de Yolanda Reche compró a cargo de los vecinos del municipio. De hecho, según denuncian desde el PP, estos 13 teléfonos se compraron dos meses antes de las elecciones municipales que supusieron el final de la gestión socialista en el municipio jiennense.

Denuncias del PP

Desde el PP ya denunciaron que en 2023 el equipo de gobierno (PSOE) en esta administración aprobó convertir seis plazas de funcionarios en plazas de libre designación, «de modo que el proceso selectivo consistiría únicamente en una entrevista que primaría la excelencia y el talento».

«Pero parece ser que el talento consiste en tener el carné del PSOE», toda vez que esas plazas «acaban ocupándolas fracasados electorales del Partido Socialista», entre ellos, Reche con puesto adjunto de Infraestructuras, «con un suelo de 61.000 euros anuales».

Para Camacho, «es un modus operandi» que van «a investigar y a llegar hasta el final». Así, ha anunciado que pedirán un pleno extraordinario cuyo punto del orden del día será una comisión de investigación «para esclarecer los procesos selectivos de la Diputación provincial».