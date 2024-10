El alcalde de El Carpio (Córdoba) responde a las amenazas de muerte: «Sí, soy maricón. Sí, soy del PP»

Carlos Peláez (PP), alcalde del municipio cordobés de El Carpio, ha hecho públicas las que son las segundas pintadas homófobas en su contra en menos de un año. El regidor, a través de sus redes sociales, ha mostrado la pintada, en la que se puede leer «maricón muérete», y ha respondido directamente a los homófobos: «Sí, soy maricón. Sí, soy del PP».

«Sí, soy maricón. Sí, soy del Partido Popular. Sí, sois unos cobardes. No, no me voy a morir. No, no me dais miedo», comienza respondiendo el alcalde popular, que asegura que este tipo de actos no le van a intimidar ni modificar su forma de ser: «Si creéis que esto me va a afectar en algo, vais apañados». Cabe recordar, en este sentido, que el día anterior al incidente el pleno municipal aprobó por unanimidad la inclusión de El Carpio en la red de municipios orgullosos. La pintada, que incluye amenazas de muerte, no ha hecho más que reforzar su convicción de seguir trabajando por un pueblo inclusivo.

«Desear la muerte es algo muy fuerte, yo no me voy a morir, voy a seguir haciendo lo que hago, ser alcalde de mi pueblo», señala Peláez, que esgrime que «muertos en espíritu están los que han hecho esto», a los que, además, invita a dialogar. «Os animo a dar la cara, a pedirme cita y reuniros conmigo en mi despacho para que me contéis qué problemas tenéis conmigo y cuál es el problema de que me gusten los hombres», reta el regidor a los cobardes homófobos.

En este sentido, cabe destacar que el alcalde ya ha advertido a quienes han proferido estos insultos y estas amenazas de muerte de que las cámaras de seguridad han registrado sus acciones y que dichas imágenes serán entregadas a las autoridades judiciales con la correspondiente denuncia. «Dicho esto seguimos trabajando por un pueblo inclusivo y orgulloso de todos y todas, que paséis un buen día, a los de la pintada también os deseo un bonito día. PD: Ya os diré si habéis salido guapos en las cámaras de seguridad que se van a mandar al juzgado», concluye.