El Papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, que había presentado hace 15 meses al cumplir la edad de jubilación de los prelados, si bien la decisión llega después de las acusaciones de abusos sexuales a un menor cuando estaba en el seminario de Getafe. En su boletín del sábado, el Vaticano ha comunicado la aceptación de la renuncia por parte del papa, sin explicar los motivos de la decisión.

Según ha informado la Conferencia Episcopal Española (CEE) en un comunicado, el actual obispo auxiliar de Sevilla, monseñor Ramón Darío Valdivia, ha sido designado como administrador Apostólico.

Valdivia nación en Osuna (Sevilla) el 16 de diciembre de 1974. Es licenciado en Derecho por la Universidad de Sevilla y bachiller en Teología en el Centro de Estudios Teológicos de Sevilla. Fue ordenado sacerdote el 14 de septiembre de 2003.

También es licenciado en Filosofía por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y doctor en Filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense de Roma, así como doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla, según la nota de la CEE.

Su ministerio sacerdotal lo desarrolló en la diócesis de Sevilla, de la que es obispo auxiliar desde 2023.

Por su parte, Rafael Zornoza, como es obligación para los prelados, puso hace quince meses, al cumplir los 75 años, su cargo a disposición del Papa, pero por el momento y debido a la llegada del nuevo Pontífice no se había aceptado, informa Efe.

La publicación de la denuncia de abusos a un menor entre 1994 y principios de los años 2000, cuando era sacerdote y dirigía el seminario de la diócesis de Getafe (Madrid) y la noticia de que está investigado podría haber acelerado la decisión de León XIV.

Zornoza estaba siendo investigado desde hace cuatro meses por el dicasterio de la Doctrina de la Fe por un presunto delito de abusos sexuales contra un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) en los años 90, informó El País.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española, Luis Argüello, explicó que el Papa estaba informado del caso después de una reunión con él antes de la Asamblea Plenaria y recordó que la renuncia era potestad del pontífice.

Por su parte, León XIV dijo al responder a una pregunta de los medios el pasado martes que «hay que permitir que siga la investigación» en el Vaticano y después, según concluya, llegarán «la consecuencias».

Zornoza defendió su inocencia y suspendió «temporalmente» su agenda para el esclarecimiento de los hechos y para atender el tratamiento de un cáncer agresivo que está recibiendo del que nadie sabía nada.