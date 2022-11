La muerte de Olivia, la niña presuntamente asesinada por su madre en Gijón, ha conmocionado a España. Es uno de los 26 filicidios perpetrados por mujeres desde 2007 (24 a manos de hombres), según datos del Ministerio de Justicia. Entre ellos se encuentra el caso de Sergio, un niño de 7 años estrangulado por su madre en 2019 en Huércal de Almería. El Tribunal Supremo (TS) la condenó a prisión permanente revisable.

Ana María B.L. mató al pequeño Sergio asfixiándolo con un lazo de tela apenas unos días después de que el juez entregase al padre la custodia del menor. Meses antes había presentado una denuncia falsa por violencia de género.

Tras su absolución, el padre denunció a la mujer por acoso después de recibir 185 mensajes de Whatsapp en los que le pedía retomar la relación. El hombre declaró ante la Audiencia de Almería que a su ex pareja «le importaba tres pimientos el niño» y que acabó con la vida del pequeño porque «quería hacer daño y hacerse ver».

Según consta en la sentencia, la mujer quiso «de forma consciente y voluntaria causar el mayor daño posible al otro progenitor, aumentando su sufrimiento y menoscabando su salud psíquica».

Ana María B.L. manifestó durante el juicio no saber «por qué» lo hizo. Fue sorprendida por la Guardia Civil con el cuerpo sin vida del niño en el asiento de su vehículo cuando intentaba trasladar el cadáver de ubicación. Los agentes destacaron su «frialdad» en el momento de prestar declaración: «Su actitud no era normal, no era la de una madre que hubiera perdido a su hijo en ese momento. Estaba tranquila, no mostraba ansiedad».

La sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Almería señala que sobre las 9:00 horas del 10 de octubre de 2019 la acusada asfixió a su hijo mientras estaba tumbado en la cama. Después lo visitó, lo montó en el coche con ayuda de una vecina a la que engañó y se dirigió a Las Norias de Daza, en El Ejido, para requerir la ayuda de una conocida. Fue detenida después de que la Guardia Civil le diera el alto en «reiteradas ocasiones» y tratara de «atropellar» a los agentes.

El padre advirtió de sus intenciones

Al igual que en el caso Olivia, el fatal desenlace tuvo lugar tras una larga batalla judicial y denuncias falsas contra su ex pareja. Durante los días en que a la madre le correspondía el cuidado de Sergio en base al régimen de visitas establecido, el niño «sufría» y tenía «miedo», declaró el padre en el juicio. Además, el menor faltaba al colegio con regularidad y permanecía desatendido, incluso sin comer. «Ella tramaba algo», señaló.

La Guardia Civil recopiló hasta seis denuncias interpuestas por el padre desde junio de 2019 y hasta el momento de los hechos por faltas reiteradas a clase. La mujer alegaba que el niño estuvo enfermo esos días. Desde el centro escolar se había iniciado ya un protocolo por absentismo escolar y se llegó a convocar a la madre a una tutoría para abordar este asunto. En una denuncia posterior, se relata que la abuela recibió una llamada del niño porque su madre «quería meterlo a la fuerza en el coche».

Las denuncias que se interpusieron a partir del 23 de septiembre de 2019 –17 días antes del crimen– respondían a peticiones de auxilio del menor en audios de apenas cuatro segundos: «Se escuchaba al niño con voz baja que requería a la abuela, le refería que su madre le pegaba. En el segundo se percibía la voz del niño angustiado y llorando, y requería que fuera su padre a por él», indicó el secretario instructor del atestado.

El Supremo desestimó el recurso de la defensa, que apuntaba a un trastorno psicótico agudo y transitorio de la mujer en el momento de asfixiar a su hijo. Según el TS, la madre cometió el crimen de manera «razonable y razonada» y «no existió alteración psíquica, solamente sentimientos de tristeza, rabia e impotencia».